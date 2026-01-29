Trapianto di fegato con tecnica innovativa completamente robotica

Primo intervento con organo protetto da macchina da perfusione durante l’impianto

NordEst – E’ stato eseguito con successo, in Azienda Ospedale Università Padova, il primo trapianto di fegato completamente robotico con organo protetto da macchina da perfusione durante l’impianto. La tecnica costituisce un unicum a livello mondiale quanto a tecnica di preparazione dell’organo espiantato e messo in macchina di perfusione e poi impiantato con chirurgia robotica. La strumentazione robotica permette di impiantare l’organo attraverso due semplici fori e senza chirurgia open, mentre la sofisticata tecnologia delle macchine da perfusione serve a tenere in vita l’organo espiantato migliorando tutte le sue funzioni. In sala operatoria l’èquipe del prof. Umberto Cillo, direttore Uoc Chirurgia epatobiliopancreatica e dei Trapianti di fegato.