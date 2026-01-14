Babysitter 27enne con centinaia di foto pedopornografiche, arrestato

Immagini anche autoprodotte. Indagine della Polizia di Padova, vittime di 5 anni

NordEst – Centinaia di foto e di video di natura pedopornografica, anche autoprodotte con vittime bambini di 5 anni, sono state trovate in casa di un 27enne padovano che lavorava come babysitter. Il giovane è stato arrestato dopo che la Procura di Venezia aveva incaricato la squadra Mobile di Padova di compiere una perquisizione domiciliare in merito ad un’indagine su una presunta violenza sessuale ai danni di un minore.

Nella casa del giovane gli agenti hanno così sequestrato due telefoni cellulari e due personal computer in suo possesso su cui le prime analisi hanno permesso di rinvenire migliaia di foto e video a contenuto pedopornografico. Parte dei file analizzati sono stati presumibilmente scaricati dalla rete internet nei mesi scorsi, ma diverse centinaia di foto e video sono apparsi autoprodotti dall’indagato, con gli stessi dispositivi sequestrati e nella maggior parte di questi proprio il giovane viene ripreso mentre compie atti sessuali espliciti con bambini anche di 5/6 anni.

Il materiale risalirebbe non solo ai giorni immediatamente precedenti la perquisizione, ma anche ad alcuni anni prima, si presume almeno dal 2019 da quando avrebbe iniziato la sua attività di babysitter occasionale che promuoveva attraverso annunci su internet e sui giornali. Il 27enne è ora in carcere, in attesa del giudizio di convalida e dell’emissione di un’eventuale misura cautelare. Le indagini della Polizia di Stato si concentreranno nelle prossime settimane sull’ulteriore analisi dei dispositivi sequestrati e sull’identificazione delle numerosissime piccole vittime.

