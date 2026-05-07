Centro euganeo tra le eccellenze mondo nella chirurgia trapiantologica

Aprile da record al centro trapianti di fegato dell’Azienda Ospedale Università Padova

NordEst – Nel mese di aprile l’équipe diretta dal prof. Umberto Cillo ha portato a termine con successo 20 trapianti di fegato: un record assoluto che consacra il Centro padovano tra le eccellenze nazionali e internazionali nel campo della chirurgia trapiantologica. Un risultato che parla di competenza, di dedizione e di un lavoro quotidiano silenzioso, ma straordinario compiuto da professionisti che ogni giorno entrano in sala operatoria con la consapevolezza che la loro opera può significare una seconda possibilità di vita. ”Ringrazio di cuore tutti i professionisti che ogni giorno sono presenti in sala operatoria con impegno e passione – dichiara Paolo Fortuna, Direttore Generale dell’Azienda – “Ma questo primato ci invita anche a rivolgere un pensiero profondo e riconoscente a chi, nel momento più doloroso, ha avuto la forza straordinaria di trasformare la propria sofferenza in speranza per qualcun altro”.

“Il motore di questa macchina che ha dato un risultato straordinario sono i donatori ed a loro va il nostro grazie – spiega il professore Enrico Gringeri, vice direttore del centro trapianti diretto dal professore Umberto Cillo – la nostra macchina ha continuato a funzionare anche in tutte le altre attività della chirurgia, nonostante l’attività frenetica dei trapianti di questo mese. Un grande grazie va a tutte le articolazioni di chi si prende cura dei pazienti in reparto prima e dopo le operazioni, solo con una squadra che funziona in tutte le sue articolazioni si porta a casa un risultato del genere”.