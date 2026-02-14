La granata è stata individuata nell’ambito del complesso sistema di sicurezza per le Olimpiadi

Nell’ambito del complesso sistema di sicurezza predisposto per l’evento olimpico, nel primo pomeriggio di sabato è stata rinvenuta una granata, presumibilmente risalente al secondo conflitto mondiale. Il residuato bellico – che si presentava arrugginito – si trovava lungo l’argine dell’Avisio, parzialmente nascosto dalla neve e in prossimità di un ponte a monte del parcheggio “P. Bore”

Brillamento Residuato Bellico – Moena. Nella foto: Mezzi polizia e pompierii sul posto del ritrovamento

Moena (Trento) – Da subito l’ordigno è stato prelevato e messo in sicurezza dal personale del Nucleo artificieri per il brillamento. L’operazione è stata coordinata dalla Sala operativa provinciale e si è conclusa in poco tempo, in piena sicurezza e creando disagi minimi alla circolazione lungo la SS48 delle Dolomiti, che è stata chiusa per alcuni minuti.

