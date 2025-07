L’ultimo saluto a Giuseppe Simion, per tutti “Bepi”, della famiglia e di tanti motociclisti del NordEst

Si moltiplicano in queste ore i messaggi di vicinanza alla famiglia, dopo la scomparsa in questi giorni di Giuseppe Simion, 55 anni, grande appassionato di moto e avventura, per lungo tempo presidente del motoclub locale

Giuseppe Simion, già presidente del motoclub di Primiero e Vanoi

Primiero (Trento) – Sarà un momento di grande dolore, ma anche un toccante ricordo di Giuseppe Simion, mercoledì 16 luglio alle 15 nella chiesa di Mezzano in Trentino. Oltre alla famiglia, i parenti e gli amici, che lo hanno accompagnato in questi lunghi mesi difficili di malattia, non mancheranno Daniele Corona e i colleghi del Motoclub Route 50 Primiero Vanoi, con tanti altri colleghi dal vicino NordEst, dove Giuseppe spesso si recava in sella alla sua moto. Alla fine della celebrazione, non mancherà il loro caloroso saluto, con i motori che lo accompagneranno per l’ultima volta.

Il saluto dei centauri

Moltissimi saranno i centauri che si ritroveranno a Primiero, per salutare l’amico “Bepi”, grande appassionato delle due ruote, ma soprattutto dell’avventura. Per tanti anni, Simion è stato presidente del motoclub locale, ma per i più, viene ricordato in zona anche per il suo impegno professionale, con il pastificio di famiglia, che lo portava a visitare le attività locali, con un sorriso per tutti e un pensiero alla sua ultima moto.

L’appello degli amici motociclisti

L’invito, è stato diffuso in queste ore via social: “Per chi viene in moto per la cerimonia del nostro amico BEPI, il punto di ritrovo è presso il piazzale dell’albergo Salgetti a Mezzano (Trento), per raggrupparsi alle ore 14:15-14:30 con destinazione chiesa di Mezzano in centro paese, per il funerale. Dopo la cerimonia, per chi vorrà, ci sarà un ritrovo voluto da BEPI presso il bar Centrale, sempre in centro, per un rinfresco in suo onore! Venite numerosi per dare un ultimo saluto ad un amico che ci ha dato tanto e si è dato da fare molti anni per il nostro motoclub Route 50! invitiamo ad unirsi a noi anche tutti gli altri motoclub e bikers che lo conoscevano e credo siano molti! Vi aspettiamo numerosi Ancora grazie BEPI!💙💙💙e buona strada…”