Scatta a Jesolo il divieto di fumo in spiaggia

Limiti di orario per il passeggio con i cani, le regole nella ordinanza balneare 2026

NordEst – top al fumo in spiaggia e liniti di orario alle passeggiate con gli animali. Lo prevede la nuova ordinanza balneare 2026 del Comune della spiaggia veneziana che andrà in vigore dal primo maggio 2026. Tra le principali novità spicca il divieto di fumo su tutta l’area sabbiosa dell’arenile durante la stagione balneare. Sarà possibile fumare esclusivamente nelle aree smoking predisposte dai concessionari, dotate di sistemi di raccolta e riciclo dei mozziconi. Restano esclusi dal divieto i chioschi, ai quali viene comunque riconosciuta la facoltà di aderire volontariamente al divieto, previa apposita segnalazione, e la passeggiata lungomare. Importante anche la disciplina per i cani che potranno transitare in battigia dalle 20 alle 8 del giorno successivo. Durante il giorno invece rimangono valide le regole che consentono il transito esclusivamente sulla passeggiata lungomare.

Per garantire servizi continui e standard elevati di accoglienza, i chioschi avranno l’obbligo di apertura giornaliera dal 23 maggio al 13 settembre 2026, nella fascia 8-1, salvo condizioni meteo avverse. Definiti inoltre i periodi di allestimento e disallestimento delle strutture balneari: l’obbligo di allestimento decorre dall’11 maggio 2026 su tutto l’arenile. Le strutture potranno comunque operare al di fuori di tale periodo, seppure all’ interno delle date stabilite come inizio e fine della stagione balneare (1/5- 30/9), assicurando però i servizi di salvataggio. Al di fuori di tale periodo, e senza servizio di salvataggio, le strutture potranno offrire attività ai soli fini elioterapici.

Il Comune sta lavorando alla prossima ordinanza balneare per vivere il mare anche nei mesi invernali e agli allestimenti necessari per rendere il litorale sempre accessibile. Tra le ipotesi allo studio anche l’introduzione di aree nursery e la realizzazione di aree che rispondano al target “family”, pensate per offrire nuovi servizi alle famiglie e migliorare ulteriormente l’esperienza in spiaggia. “L’ ordinanza – rileva il sindaco Christofer De Zotti – conferma l’impegno dell’ amministrazione comunale verso un modello di gestione del litorale capace di coniugare tutela ambientale, qualità dell’offerta turistica e attenzione alle esigenze di residenti e ospiti”.