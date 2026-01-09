Incontro dei presidenti dei Consigli provinciali di Tirolo, Alto Adige e Trentino a Innsbruck

Un gruppo di lavoro di esperti dovrà elaborare proposte concrete per un’ulteriore integrazione tra Dreier Landtag ed Euregio. Come esempio concreto di cooperazione transfrontaliera è stato infine presentato il servizio di allerta valanghe dell’Euregio

Innsbruck (Austria) – A Innsbruck, la presidente del Landtag Sonja Ledl-Rossmann ha accolto

giovedì i suoi omologhi Arnold Schuler (Alto Adige) e Claudio Soini (Trentino) per un incontro di lavoro. Al

centro del confronto vi sono stati il coordinamento dei prossimi appuntamenti e la possibile evoluzione

del Dreier-Landtag, con il coinvolgimento dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino. È stato inoltre

presentato il servizio di allerta valanghe dell’Euregio, in un contesto suggestivo sulla innevata Seegrube

di Innsbruck.

In apertura dei lavori, l’esperto di diritto europeo Walter Obwexer ha illustrato eventuali modifiche

statutarie dell’Euregio e i margini giuridici per una collaborazione più approfondita con i parlamenti dei

tre territori. I tre presidenti hanno ringraziato il prof. Walter Obwexer per il contributo, riconoscendo un

grande potenziale nel rafforzare ulteriormente il legame tra Dreier-Landtag ed Euregio. Hanno inoltre

espresso apertura rispetto alla proposta del presidente dell’Euregio Anton Mattle di partecipare

attivamente ad un gruppo di lavoro sulla riforma.

«L’incontro ha confermato ancora una volta il nostro auspicio per un Dreier Landtag forte e

capace di agire. Per questo sosteniamo misure che vadano in questa direzione, anche attraverso una più

stretta collaborazione tra il nostro parlamento comune e l’Euregio», ha sottolineato la presidente del

Landtag Sonja Ledl-Rossmann.

“Sono pienamente d’accordo con la prospettiva di attribuire ancora più concretezza e snellezza

all’organismo che mette assieme i tre poteri legislativi dei territori Euregio. Ben venga un

approfondimento tecnico condiviso su eventuali passi avanti per il futuro”, ha dichiarato Claudio Soini.

I presidenti hanno inoltre concordato il percorso per i prossimi incontri, tra cui la prossima riunione della

Commissione interregionale dei Landtag prevista per la primavera.

Come esempio concreto di cooperazione transfrontaliera di successo, sulla Seegrube di Innsbruck è stato

infine presentato il servizio di allerta valanghe dell’Euregio. Il report, elaborato congiuntamente da Tirolo,

Alto Adige e Trentino, si basa su una decisione del Dreier-Landtag ed è recentemente entrato nella sua

ottava stagione invernale. Grazie al coinvolgimento di ulteriori microregioni, consente ora una

valutazione ancora più precisa del pericolo valanghe a livello locale. Tra le novità figurano inoltre rapporti

transfrontalieri realizzati con il Land della Carinzia e un canale WhatsApp che permette di ricevere

informazioni aggiornate direttamente sullo smartphone degli utenti. Il report valanghe dell’Euregio

dimostra così in modo evidente il valore pratico della cooperazione transfrontaliera per la sicurezza della

popolazione nell’area alpina.