Giovane di 19 anni precipita dalla fontana a Glorenza e perde la vita. Incidente in moto in Val Venosta

Leon Moser, di Tubre, si sarebbe arrampicato sulla scultura, che si sarebbe staccata finendo a terra assieme a lui. Sul posto Croce Bianca, carabinieri, cappellano d’urgenza e vigili del fuoco, ma non c’è stato nulla da fare. Sabato pomeriggio tragico sulle strade della Val Venosta con un motociclista svizzero deceduto

Bolzano – Incidente assurdo avvenuto verso le 3 del mattino è costato la vita a un ragazzo di 19 anni. Leon Moser di Tubre si è arrampicato sulla scultura della fontana nella piazza adiacente al municipio ed è caduto a terra, riportando ferite mortali. Secondo quanto riferito dai soccorritori, è deceduto sul posto, travolto dalla statua in bronzo alta quasi due metri che si trovava sul piatto superiore della fontana e che è rovinata a terra insieme a lui. L’allarme è stato dato da alcuni amici che erano con lui, anche se solo lui si sarebbe arrampicato sulla fontana. Inutile l’intervento di Croce Bianca e vigili del fuoco. Sul posto anche il cappellano d’urgenza per assistere parenti e amici. Indagano i carabinieri, che hanno segnalato il fatto alla Procura della Repubblica che valuterà come procedere. I militari stanno raccogliendo testimonianze per valutare lo stato del ragazzo al momento dell’incidente. Leon Moser viveva a Tubre con i genitori e la sorella. Si era formato come impiegato amministrativo in Svizzera e aveva appena superato l’esame come soccorritore alpino. Probabilmente si era attardato nella notte a Glorenza dopo una festa.

Sempre domenica, auto vola nel torrente in valle Aurina, tratti in salvo i due occupanti. La berlina è finita nel corso d’acqua accanto alla strada per cause non ancora chiarite. Ferite le persone a bordo: intervento di elisoccorso e ambulanza

Scontro mortale in moto

Schianto in moto, sabato pomeriggio sulla statale della Venosta, tra Rablà e Naturno. Un centauro è finito contro un’auto. Coinvolta una seconda vettura. Non ce l’ha fatta il centauro, David Luchsinger, un cittadino svizzero di 60 anni. Era stato intubato sul posto e poi trasportato con l’elicottero di soccorso Pelikan 1 all’ospedale di Bolzano. Sul posto oltre ai sanitari anche i vigili del fuoco del circondario. Sulla dinamica del sinistro indagini dei carabinieri di Silandro