A Genova è il giorno delle Penne nere: passaggio della ‘stecca’ a Brescia 2027, segui la sfilata

Genova è invasa dalle Penne Nere: l’alzabandiera ha ufficialmente aperto venerdì la 97esima Adunata Nazionale degli Alpini, tre giorni di festa, memoria e solidarietà e un ritorno a distanza di 25 anni dall’ultima volta. Attese circa 400mila presenze. Intanto Nave Vespucci saluta Genova sulle note di ‘Con te partirò’

(Immagini Adunata Genova 2026 / Ana)

NordEst – Domenica è il grande giorno degli Alpini con la sfilata che si protrarrà per l’intera giornata e potrà essere seguita in diretta nazionale su Rai 3 e per tutto il giorno sul canale Youtube dell’ANA. Al termine il tradizionale passaggio della stecca sancirà l’inizio dei lavori per la 98esima Adunata nazionale che si terrà a Brescia nel 2027. “L’adunata nazionale degli Alpini a Genova più che un bagno di folla è un bagno di spirito positivo per me, un bagno di persone con valori, pronte a far festa e sacrificarsi quando serve, un po’ di ossigeno per l’anima”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto attorniato da centinaia di ‘penne nere’ a Genova davanti alla cattedrale di San Lorenzo prima di una messa celebrata in occasione della 97esima adunata nazionale del corpo. “Un Alpino tra gli Alpini non può che sorridere, è in famiglia come quando uno torna a casa – commenta – il messaggio da dare non è agli Alpini ma a chi non è Alpino: d’imparare dagli Alpini e dalle associazioni alpine cosa vuol dire sacrificarsi per gli altri quando c’è bisogno”.

Centinaia di Alpini provenienti da tutto il mondo appartenenti alle delegazioni delle Sezioni ANA all’estero, insieme ai rappresentanti della International federation of mountain soldiers (Ifms) e ai militari stranieri presenti a Genova si sono riuniti nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale per celebrare la ‘fratellanza alpina’ in occasione della 97ma adunata nazionale del corpo. Ad aprire la cerimonia la consigliera comunale delegata del Comune di Genova per la manifestazione Vittoria Canessa Cerchi, il presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini Sebastiano Favero e numerosi rappresentanti delle delegazioni italiane e straniere. Un appuntamento dal forte valore simbolico per Genova, città ospitante l’adunata, che in questi giorni si conferma luogo di incrocio tra culture, storie e tradizioni unite dai valori della solidarietà e della fratellanza alpina.

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