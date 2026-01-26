Presentata la manifestazione che torna sull’Alpe Cimbra: da giovedì 29 a sabato 31 gennaio

Oltre 1.200 partecipanti da tutta Italia (1.237 per la precisione, di cui 417 dal Trentino), in rappresentanza di 172 comandi e corpi in tutto il territorio nazionale. È il Campionato Nazionale di Sci dei Vigili del Fuoco che torna dal 29 al 31 gennaio per la 40esima edizione a Folgaria. Un gradito ritorno sull’Alpe Cimbra a 13 anni dall’edizione 2013 (e per il Trentino a due anni da quella di Cavalese)

Presentazione Campionati italiani Vigili del Fuoco

Trento – L’evento che unisce sport, spirito di squadra e valori profondamente radicati nel mondo del volontariato e nel servizio alla comunità è stato illustrato nella sede di Piazza Dante alla presenza dell’assessore provinciali agli enti locali, del dirigente generale del Dipartimento Dipartimento protezione civile, foreste e fauna Stefano Fait, nonché del presidente della Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino, Luigi Maturi, del presidente del comitato organizzatore, l’ispettore dell’Unione distrettuale della Vallagarina Alessandro Adami, del comandante del Corpo di Folgaria Andrea Ciech e del comandante del corpo di Nomi e componente del comitato organizzatore Lodovico Delaiti. Presenti anche le componenti del comitato Emanuela Pedrotti e Silvia Groblechner.

L’assessore agli enti locali ha sottolineato la soddisfazione per la presenza in Trentino di oltre 1.200 vigili del fuoco provenienti da tutta Italia, a pochi giorni dalle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali, evidenziando come l’evento renda il Trentino e l’Alpe Cimbra protagonisti nell’organizzazione e nell’accoglienza di una manifestazione di rilievo. Ha quindi rimarcato come il Campionato promuova i valori dello sport, del volontariato e del servizio alla comunità. Un evento, come ha aggiunto l’assessore, che rappresenta un’ulteriore occasione per evidenziare il ruolo centrale svolto sul territorio trentino dal sistema della Protezione civile, impegnato in questi giorni anche per il supporto tecnico e organizzativo ai Giochi invernali 2026.

Il presidente della Federazione dei Vigili del Fuoco ha sottolineato la valenza del ritorno, dopo tredici anni, del Campionato Nazionale di Sci a Folgaria. Le piste dell’Alpe Cimbra – ha rimarcato Maturi – ospiteranno competizioni di sci alpino, nordico, snowboard e sci alpinismo, in un contesto improntato a lealtà e condivisione. L’evento rappresenta non solo una competizione sportiva ma una festa del volontariato e della montagna, simbolo di un percorso di crescita condivisa capace di valorizzare il territorio trentino e rinnovare, ancora una volta, lo spirito di servizio che accomuna tutti i vigili del fuoco, ha concluso Maturi.

Il presidente del comitato organizzatore Adami ha evidenziato inoltre l’attenzione alla sostenibilità, certificata dal marchio ECO-EVENTI, in linea con la tutela del territorio. Un ringraziamento particolare lo ha rivolto ai 18 Corpi dei Vigili del Fuoco della Vallagarina e al Corpo volontario di Folgaria, capofila dell’organizzazione, nonché alla Provincia, alla Federazione, all’Apt dell’Alpe Cimbra, al Comune di Folgaria, alle Comunità di valle Alpe Cimbra e Vallagarina e alle aziende sponsor del territorio. La collaborazione tra istituzioni, volontari e sponsor è la dimostrazione che quando si lavora assieme si possono raggiungere grandi risultati ed è lo stesso spirito che guida ogni giorno gli interventi dei vigili del fuoco, è il messaggio conclusivo di Adami.

Il programma dei Campionati si apre giovedì 29 gennaio con un convegno tecnico e a seguire la cerimonia inaugurale della 40ª edizione: nel tardo pomeriggio è prevista la sfilata per le vie del centro di Folgaria, seguita dal saluto delle autorità, dall’alzabandiera e dall’accensione del tripode. Venerdì sarà dedicato alle prime competizioni, con la gara di slalom gigante sulle piste di Fondo Grande, le relative premiazioni e, in serata, la suggestiva gara di scialpinismo in notturna con partenza da Serrada. Sabato 31 gennaio le gare di snowboard e di sci di fondo al Passo Coe, prima delle premiazioni finali, del saluto delle autorità, dell’ammainabandiera e della chiusura ufficiale dei Campionati, con il passaggio del testimone al Comando organizzatore della 41ª edizione.