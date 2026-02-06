La serata prenderà il via nel tardo pomeriggio, alle 18, con l’incontro all’Officinema di Feltre

Feltre (Belluno) – Tutto pronto per la grande serata olimpica a Feltre: l’incontro con il grande alpinista Hervé Barmasse, quindi l’accensione del maxi schermo in Largo Castaldi e la festa. Cresce in queste ore l’attesa per l’accensione del dispositivo che permetterà a cittadini e visitatori di seguire in diretta la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina e, nei giorni successivi, le gare più emozionanti. Hervé Barmasse (Aosta, 21 dicembre 1977) è un noto alpinista, guida alpina e scrittore italiano , originario di Valtournenche. Proveniente da una famiglia di guide alpine, ha realizzato numerose prime salite, in particolare sul Cervino, e spedizioni extraeuropee, distinguendosi per uno stile alpinistico esplorativo e veloce

“Le Olimpiadi non sono solo competizione, infrastrutture o cerimonie istituzionali – sottolinea il sindaco Viviana Fusaro – diventano davvero un successo quando riescono a unire la comunità, diventando occasione di festa, di ritrovo e di gioia condivisa. Sarà l’occasione per vivere tutto questo insieme, celebrando i valori e il legame che ci rendono parte di un territorio vivo”.

La serata prenderà il via nel tardo pomeriggio, alle 18, con l’incontro all’Officinema di Feltre con l’alpinista Hervé Barmasse, che parlerà del rapporto tra uomo e montagna, dei valori dello sport e della responsabilità di vivere gli ambienti montani in modo consapevole. L’iniziativa è organizzata insieme al CAI di Feltre, con il supporto del Consorzio Dolomiti Prealpi, per valorizzare la cultura della montagna e il legame con lo sport. Dopo l’incontro, la serata si sposterà in piazza, dove alle 20 avrà luogo l’accensione ufficiale del maxi schermo. Prima della diretta della cerimonia olimpica, la piazza sarà animata con musica e intrattenimento.

“Non si tratta solo di guardare le gare – commenta l’assessore allo Sport, Maurizio Zatta – ma di condividere emozioni, momenti di aggregazione e convivialità. La piazza conferma la sua vocazione di luogo di ritrovo della comunità, dove cittadini di tutte le età possono vivere insieme un evento di portata internazionale. Questa serata, alla quale attendiamo tanti cittadini, rappresenta un po’ il clou del lavoro di coinvolgimento di questi mesi sul territorio, con i ragazzi delle scuole, le società sportive e tutta la comunità”. Il maxi schermo resterà attivo per tutta la durata dei Giochi, negli orari delle competizioni, offrendo a tutta la comunità la possibilità di vivere le Olimpiadi E-mail: portavoce@comune.feltre.bl.itcome un’esperienza collettiva, tra emozioni condivise e spirito di partecipazione.