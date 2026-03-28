Premio allo studio Cassa rurale con Tommy Giacomel e il prof Schettini

L’atleta di Primiero dopo le Olimpiadi, ha raccontato la sua storia di sport e passione per il biathlon. Il professor Vincenzo Schettini, noto divulgatore scientifico, ha portato una testimonianza appassionata sull’importanza della conoscenza e della curiosità

NordEst – Si è svolta nel venerdì 27 marzo nella suggestiva cornice del Teatro de la Sena di Feltre – presenti, tra gli altri, il sindaco Viviana Fusaro e l’assessore Andrea Bona -, la cerimonia di consegna delle borse di studio promosse dalla Cassa rurale di Fassa Primiero Belluno. Un appuntamento ormai consolidato, che anche quest’anno ha visto protagonisti circa sessanta studenti del territorio, premiati per l’impegno e i risultati conseguiti nel proprio percorso di studi.

Il ritono di Tommy Giacomel

Presente anche l’atleta primierotto Tommaso Giacomel, medaglia d’argento nel biathlon, alle recenti Olimpiadi 2026 di Milano Cortina. Intervistato dal giornalista Nicola Maccagnan, si è detto intenzionato a ritornare presto a pieno ritmo in vista della prossima stagione. Poi ha raccontato la sua storia, la sua passione per lo sport, il lavoro duro e il suo attaccamento a Imèr: “Non andrei ad abitare in nessun altro posto del mondo)”, ha confermato.

I riconoscimenti

Sono stati assegnati a studenti (soci o figli di soci dell’istituto di credito) che hanno concluso il ciclo delle scuole superiori con il diploma, a laureati triennali e a giovani che hanno raggiunto il traguardo della laurea magistrale, distinguendosi per le valutazioni conseguite. Complessivamente, l’istituto di credito ha destinato all’iniziativa negli ultimi dieci anni risorse per circa 500 mila euro, confermando un’attenzione oramai consolidata verso il mondo della formazione e delle nuove generazioni.

Oltre all’assegno previsto dalla borsa di studio, la Cassa offrirà ai premiati anche un’opportunità concreta per guardare al futuro: la possibilità di aprire un fondo pensione presso le proprie filiali, con una dotazione iniziale messa a disposizione proprio dalla banca.

I testimonial

Particolarmente apprezzata la presenza dei testimonial della giornata, che hanno saputo coinvolgere e ispirare i giovani presenti. Il professor Vincenzo Schettini, noto divulgatore scientifico, ha portato una testimonianza appassionata sull’importanza della conoscenza e della curiosità, mentre il campione di biathlon Tommaso Giacomel, originario di Imèr in provincia di Trento, ha condiviso la propria esperienza sportiva, segnata da importanti successi in Coppa del Mondo e dalla recente medaglia d’argento conquistata nella staffetta mista alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina.

«Iniziative come questa rappresentano uno dei pilastri della nostra attività – ha sottolineato il presidente della Cassa rurale, Carlo Valagnini – perché incarnano pienamente la mission della nostra banca: essere vicini al territorio e alle persone, sostenendo in particolare le giovani generazioni. Premiare il merito significa investire nel futuro delle nostre comunità, promuovendo crescita culturale e partecipazione».

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal direttore generale Ruggero Lucin: «La giornata di oggi ha rappresentato un momento di grande valore, non solo per i riconoscimenti assegnati, ma anche per le testimonianze offerte dai nostri ospiti, che hanno saputo trasmettere entusiasmo e motivazione. Il tutto in una cornice straordinaria come il Teatro de la Sena, che ha reso ancora più significativo un evento che conferma il legame forte e duraturo tra la nostra Cassa e i territori in cui operiamo».