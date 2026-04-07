Il comprensorio del Faloria conferma l’apertura fino al 3 maggio

La stagione sciistica a Cortina entra nella sua fase primaverile ma non rallenta: grazie alle condizioni ancora ottimali delle piste, il comprensorio del Faloria conferma l’apertura fino al 3 maggio, distinguendosi come uno degli ultimi poli sciistici del Dolomiti Superski a chiudere gli impianti

NordEst – Giornate più lunghe, temperature più miti, lo sci di primavera rappresenta un’opportunità significativa per chi sceglie la montagna anche fuori dai periodi di alta stagione. Le piste del Faloria, per esposizione e caratteristiche tecniche, continuano infatti a garantire una qualità della neve che rende questo periodo particolarmente apprezzato sia dagli sciatori esperti sia da un pubblico più ampio. È in questo contesto che si inseriscono alcune iniziative pensate per accompagnare il finale di stagione, tra cui il debutto del “Cortina Pasquetta Lunch & Party”, in programma lunedì 6 aprile.

Il weekend pasquale al Super G – Faloria Mountain Club si configura così come un momento di continuità tra sport e socialità, con una proposta che si sviluppa nell’arco di più giornate. Sabato 4 e domenica 5 aprile, il pranzo in quota sarà accompagnato da interventi musicali dal vivo, mentre nel pomeriggio l’atmosfera si sposterà verso formule di après-ski ormai consolidate nel panorama locale. F**K Summer nella giornata di sabato, con una line-up che vede protagonisti Leo Gira insieme a Lance e Francis Key, mentre la domenica di Pasqua sarà caratterizzata dal White Party, con DJ resident e il ritorno di Leo Gira.

La novità principale riguarda proprio la giornata di Pasquetta, che per la prima volta viene strutturata come un appuntamento autonomo, pensato per intercettare il pubblico che prolunga il soggiorno e sceglie di vivere la montagna anche nell’ultima giornata festiva. Senza alterare l’equilibrio dell’esperienza in quota, il progetto si inserisce in una tendenza ormai evidente nelle località alpine: quella di affiancare alla pratica sportiva momenti di intrattenimento leggero, capaci di prolungare la permanenza e diversificare l’offerta. Con impianti ancora pienamente operativi e un calendario che accompagna gli sciatori fino a inizio maggio, il Faloria si conferma così uno dei punti di riferimento per lo sci primaverile a Cortina, capace di coniugare qualità delle piste e nuove modalità di fruizione della montagna.