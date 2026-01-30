Il bilancio dell’attività dei carabinieri: effettuati anche 63 soccorsi

E’ di 21 multe, pari a 1.300 euro, e 63 soccorsi il bilancio da inizio anno delle attività di controllo sulle piste svolte dai carabinieri nella SkiArea Madonna di Campiglio – Dolomiti di Brenta

Trento – Nel corso delle operazioni sono stati condottti accertamenti anche su 17 maestri di sci, che hanno portato ad una sanzione per l’omessa comunicazione di esercizio temporaneo alla Provincia (200 euro di contravvenzione). Circa l’assicurazione obbligatoria in vigore da inizio gennaio, a fronte di 62 sciatori e snowboarders controllati, i militari hanno multato con 50 euro due persone.

Le sanzioni per il mancato rispetto delle regole di sicurezza sulle piste sono state 18, alle quali se ne sommano 11 per non aver indossato il prescritto casco. Sette, fra snowboarders e sciatori, sono stati multati per aver percorso piste momentaneamente chiuse al pubblico attraverso specifica segnaletica. Uno sciatore è stato sorpreso in un rifugio completamente ubriaco ed un altro in possesso di una sigaretta con 0,6 grammi di hashish. Quest’ultimo è stato segnalato all’autorità amministrativa di residenza.