Caldes: il trattore si ribalta, morto un anziano del posto

Perde la vita Silvio Valentinotti di 87 anni. Sul Lagorai, Lagorai, nove giovani escursionisti in difficoltà per la neve: due feriti

Caldes (Trento) – Nuovo incidente mortale nelle campagne del Trentino. A perdere la vita un anziano di 87 anni rimasto schiacciato nel ribaltamento del suo mezzo agricolo. Silvio Valentinotti, stava lavorando a Caldes in un terreno di sua proprietà. Immediati i soccorsi, ma i sanitari giunti sul posto con l’elicottero del 118 non hanno potuto salvare l’uomo. I Carabinieri della stazione di Malé stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

In breve

Non ce l’ha fatta il ciclista tedesco di 51 anni che il 15 maggio era rimasto vittima di una caduta sulla pista ciclabile fra passo S.Giovanni e Nago. Secondo la ricostruzione l’uomo era caduto da solo sbattendo violentemente il capo. Non è certo se indossasse il caso di protezione. L’uomo è deceduto al Santa Chiara di Trento a due giorni dalla caduta.

Lagorai, nove giovani escursionisti in difficoltà per la neve: due feriti. Impegnativo intervento per il Soccorso alpino sul Lagorai, dove i soccorritori hanno tratto in salvo nove giovani escursionisti in difficoltà sui pendii ancora innevati. È accaduto nel primo pomeriggio di sabato 17 maggio lungo il sentiero 325, nel Lagorai meridionale, dove i ragazzi erano impegnati nella discesa da Cima Hoabonti. Due di loro sono scivolati per diversi metri lungo un canale di neve con salti di roccia, a 1.600 metri circa di quota. La prima a cadere lungo il canale è stata una ragazza di quindici anni, residente a Pergine, che è ruzzolata per 80 metri circa, procurandosi svariate escoriazioni. Un sedicenne residente a Vignola-Falesina, ha cercato di fermare la caduta dell’amica, cadendo a sua volta per una decina di metri ma fermandosi prima che il canale raggiungesse la massima pendenza. Gli altri componenti del gruppo hanno chiamato il 112. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso di Pieve di Cadore, perché tutti gli elicotteri trentini erano già impegnati. I due infortunati sono stati dunque elitrasportati all’ospedale di Feltre. Nel frattempo una squadra di operatori della Stazione di Pergine del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino ha raggiunto gli altri sette ragazzi del gruppo, illesi, e li hanno riaccompagnati a valle.

A Dro, un climber tedesco, una guida alpina di 55 anni, è stata colpita alla testa da una scarica di sassi riportando gravi ferite. L’uomo si trovava all’attacco della via Dinosauri ed era impegnato, insieme al proprio compagno di cordata, nella preparazione del materiale per la salita. A chiamare i soccorsi è stata un’altra cordata, che stava giungendo alla base della parete proprio in quel momento e che ha dunque assistito all’incidente. Intervenuto l’Elisoccorso assieme al Soccorso alpino di Riva del Garda e di Ledro, oltre ai vigili del fuoco volontari di Dro.