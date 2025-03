A Borgo Valsugana due liste per Enrico Galvan con il vice uscente Luca Bettega

Posted on

Due tragedie domestiche in Triveneto Trento – A Mollaro in Trnetino, l’allarme ai vigili del fuoco è arrivato pochi minuti prima di mezzogiorno del giorno di Santo STefano. Ad allertare i pompieri, sono stati i vicini di casa di Claudio Andriollo, morto all’interno della sua abitazione a Mollaro in Val di Non in seguito ad […]