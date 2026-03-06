Voleva raggiungere scavalcando il nono piano di un condominio

Un cittadino marocchino di 33 anni ha perso la vita a Bolzano precipitando per una trentina di metri dalla tromba delle scale di un condominio

Bolzano – L’uomo con ogni probabilità giovedì mattina voleva raggiungere il nono piano dell’edificio, scavalcando le grate che impediscono l’accesso, quando è scivolato e caduto nel vuoto. Il tragico incidente è stato scoperto dai condomini, che hanno lanciato l’allarme.

In breve

Torbole, ritrovamento di Sergio Tamburini caduto nel Garda 30 anni fa. Al lavoro i sommozzatori di Salò, assistiti da Guardia costiera e forze dell’ordine. I resti individuati da sub vicino al relitto di un camion.

Bolzano, incendio a San Giacomo, in fiamme la legnaia di un maso. A causare l’alta colonna di fumo che stamattina si è alzata sopra San Giacomo è stato l’incendio della legnaia di un maso, proprio in via San Giacomo. Ad innescare il rogo sarebbe stata una roulotte che era parcheggiata vicino al deposito della legna e che, per cause in via di accertamento, è andata in fiamme. Sul posto, vigili del fuoco permamenti e volontari della zona e forze dell’ordine.

Bolzano, medici truffati per migliaia di euro: arrestata una donna. Si presentava negli ambulatori approfittando della disponibilità dei professionisti: «Simulava situazioni di grave difficoltà personale». L’appello dell’ordine: «Fate attenzione.