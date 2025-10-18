Eurostat, 93 milioni di persone a rischio povertà in Ue

Il governatore altoatesino: “La migliore statistica aiuta poco a chi è in difficoltà”. E’ quanto emerge dai dati Eurostat. Secondo i dati relativi al 2024, il 21% della popolazione dell’Unione europea a rischio di povertà o esclusione sociale. Il Sud Italia più vulnerabile. 243 le regioni europee analizzate

NordEst – Nel 2024, oltre 93 milioni di persone nell’Ue – stando ai dati Eurostat diffusi in occasione della Giornata internazionale per l’eradicazione della povertà-, pari al 21% della popolazione, vivevano a rischio di povertà o esclusione sociale. Tra le 243 regioni europee analizzate, 93 superano la media Ue, confermando un’Europa spaccata tra zone di prosperità e territori in affanno.

Ventisei regioni mostrano tassi di rischio di povertà inferiori al 12,5%, un segnale di solidità che arriva soprattutto dal Centro e Nord Europa. In testa alla classifica brilla la Provincia autonoma di Bolzano, con appena il 6,6% di persone a rischio, il dato più basso dell’intera Unione. Seguono Bratislavskykraj in Slovacchia (8,6%) e Jihozapad in Cechia (8,8%), stando ai dati Eurostat diffusi in occasione della Giornata internazionale per l’eradicazione della povertà. Guyana francese, Calabria e Campania sono invece le regioni con i più alti tassi di rischio di povertà o esclusione sociale in Europa. E’ quanto emerge dai dati diffusi da Eurostat relativi al 2024.

Dopo la Guyana francese (59,5%), la Calabria registra un tasso di vulnerabilità del 48,8%, seguita dalla città autonoma spagnola di Melilla (44,5%) e dalla Campania (43,5%). Il Mezzogiorno si conferma così tra le zone più fragili d’Europa: Calabria e Campania superano di oltre il doppio la media Ue del 21%; anche Sicilia (40,9%) e Puglia (37,7%) risultano ben oltre la soglia critica del 33%.

Le situazioni più critiche

In totale, 25 regioni europee contano almeno un terzo della popolazione a rischio, concentrate soprattutto in Grecia, Bulgaria, Spagna e Italia, con quattro regioni ciascuna, e in Romania e nelle regioni ultra periferiche francesi, tre ciascuna. Guardando i dati, anche la presenza di due regioni insospettabili dell’Europa occidentale – Bruxelles e Brema -dove la vulnerabilità sociale convive con un alto livello disviluppo economico. All’estremo opposto, ventisei regioni mostrano tassi di rischio di povertà inferiori al 12,5%, un segnale di solidità che arriva soprattutto dal Centro e Nord Europa.

Kompatscher. “Si può fare di più”

Il governatore altoatesino Arno Kompatscher si dice soddisfatto per i dati Eurostat che indica Bolzano come regione con il rischio di povertà più basso dell’intera Unione. “Abbiamo scalato la classifica negli ultimi anni, ma si può sempre fare meglio e di più perché anche la migliore statistica aiuta poco a chi ciononostante è in difficoltà”, così il presidente della Provincia autonoma. “Per questo motivo abbiamo introdotto un ulteriore misura a sostegno delle persone con pensioni bassissime che partirà con la prima liquidazione a fine anno”, aggiunge.

