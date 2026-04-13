Muore schiantandosi con la bici contro un muro. Tornava dal turno di notte

La vittima, Dowh Mukhtar di origine sudanese, lavorava come scaffalista

Belluno – Tragedia nella notte di lunedì a Belluno. Un uomo di 34 anni ha perso la vita in un incidente in bicicletta mentre stava rientrando a casa dopo il lavoro. Il dramma si è consumato intorno alle 2.30 in via Sant’Antonio, a Borgo Prà, una strada stretta e in pendenza. Secondo una prima ricostruzione il giovane, di ritorno dal turno come scaffalista notturno in un supermercato, potrebbe aver perso il controllo del mezzo dopo aver preso una buca, finendo violentemente contro la facciata di una casa. L’impatto è stato devastante: il 34enne ha riportato gravissime lesioni alla testa e, quando il corpo è stato trovato, era purtroppo già privo di vita. La vittima è Dowh Mukhtar, di origine sudanese, ospite di una struttura del Centro Italiano di Solidarietà di Limana. L’uomo lavorava per poter inviare denaro alla famiglia rimasta in Africa.

In breve

Padova, 76enne muore dopo un intervento al pancreas: indagati due anestesisti. Due anestesisti dell’Azienda Ospedale Università di Padova indagati per la morte di Alfonso Bagatto, 76 anni, friulano di San Vito di Fagagna. Il decesso è avvenuto il 4 aprile scorso a causa di un ictus sopraggiunto dopo un intervento chirurgico al pancreas. Aperta un’inchiesta per omicidio colposo e responsabilità sanitaria. Ai due medici viene contestato un presunto errore nel posizionamento del catetere venoso centrale sul collo del paziente.