50 anni fa il terremoto in Friuli Venezia Giulia: mercoledì 6 maggio cerimonia con Meloni e Mattarella

Oltre al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ci sarà anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni mercoledì 6 maggio a Gemona del Friuli (Udine) per partecipare al Consiglio regionale straordinario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che celebra il cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli. Annunciata anche la presenza delle Frecce Tricolori che effettueranno un passaggio nel cielo di Gemona

NordEst – La solidarietà la parola chiave indicata dal presidente della Cei, il cardinale Matteo Maria Zuppi per commemorare il 50/o anniversario del terremoto del Friuli, nel 1976. Intervenendo in conferenza stampa nella Biblioteca del Santuario di Sant’Antonio di Padova, a Gemona (Udine) insieme con mons.Riccardo Lamba, arcivescovo di Udine, Zuppi ha parlato di solidarietà come di “un pensarsi insieme” sottolineando che quanto avvenne tra la popolazione del Friuli e il movimento di aiuti che si creò intorno ad essa dopo il sisma, diede vita a “un momento di scelta, di profonda coesione, di condivisione”.

Il cardinale ha ricordato che al tempo del terremoto era “all’università, non venni ma solo per caso”, tuttavia “ci fu una mobilitazione generale, ci fu una grande sintonia”. Il Friuli, ha detto rispondendo alla domanda di un giornalista, ha dimostrato che “la vera forza è quella di unirsi e ricostruire. La forza sperimentata qui è il pensarsi insieme; se la forza distrugge è pericolosa”. Il servizio TGR Friuli.