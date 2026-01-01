Il Coro Sass Maor di Primiero organizza la 21ª Rassegna di Natale

Per chiudere in musica il periodo natalizio, un evento da non perdere a Primiero

Primiero (Trento) – Il Coro Sass Maor di Primiero organizza la 21ª Rassegna di Natale, con la partecipazione del Coro Sass Maor di Primiero (Tn) diretto dal Maestro Federico Orler e del Coro Torre Franca di Mattarello (Tn) diretto dal Maestro Federico Bonato. Presenta la serata Elisa Faoro. Appuntamento alle 20.30 nella Chiesa Arcipretale di Fiera Pieve.

