Polizia, la cerimonia venerdì mattina all’auditorium del Bonporti

Dal 1 aprile 2025 al 31 marzo 2026 in Trentino la Polizia ha arrestato complessivamente 125 persone (la maggior parte, 87, per reati legati alle droghe) e ne ha denunciate 1.928, intervenendo complessivamente su 17.348 richieste di soccorso

174° anniversario fondazione Polizia di Stato, Auditorium Andrea Mascagni – conservatorio F.A. Bonporti -, il presidente della Provincia Autonoma di Trento premia dei poliziotti assieme al questore Nicola Zuppo, Trento 10 Aprile 2026 © foto Daniele Mosna/Pat

Trento – La cerimonia presieduta dal questore Nicola Zupo, ha visto la partecipazione del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e di numerose auotrità civili, militari e religiose. Tra i presenti, il presidente del consiglio provinciale Claudio Soini, il presidente del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol Roberto Paccher, il Commisario del Governo Isabella Fusiello, sindaci e amministratori locali, il direttore generale della Provincia Raffaele De Col e il dirigente generale del Dipartimento protezione civile, foreste e fauna PAT Stefano Fait. Il questore Zupo ha fatto una panoramica delle azioni intraprese nell’ultimo anno per garantire uno standard di sicurezza elevato per i cittadini, sottolineando il lavoro di squadra e la sinergia istituzionale per il raggiungimento di alcuni obiettivi, ringraziando la Provincia autonoma di Trento per la collaborazione.

“Da parte della Provincia la volontà è quella di mettere a disposizione alloggi per le forze di Polizia, perché la carenza di organico in passato è stata legata anche a questo motivo, dando così la possibilità di rimanere sul nostro territorio a chi svolge questa importante funzione. Alla luce di quanto accaduto stamattina, con l’episodio che ha visto l’arresto dei soggetti coinvolti, ci è dato un ulteriore motivo di valutazione positiva del ruolo svolto dalle forze dell’ordine”, ha commentato il presidente Fugatti a margine dell’evento. Nel corso della cerimonia il presidente ha consegnato l’encomio solenne a due agenti della Polizia di Stato che si sono distinti per le capacità professionali e la determinazione operativa in un intervento di soccorso pubblico avvenuto a Trento nell’aprile 2025.

L’attività della polizia

Per la lotta allo spaccio di droga ha portato al sequestro di 8.5 chilogrammi di sostanze stupefacenti. Nello stesso periodo, l’Ufficio di gabinetto ha emesso 1.799 ordinanze di cui 45 per Olimpiadi e Paralimpiadi, sono stati svolti 1.791 servizi di ordine pubblico, ed impiegate 3.581 unità di elementi territoriali di cui 1.100 per Olimpiadi e Paralimpiadi, 1.548 dei Reparti inquadrati e 489 del Reparto Prevenzione Crimine.

Sono inoltre stati controllati 384 esercizi pubblici e attività, 4 dei quali chiusi. Sono alcuni dei dati diffusi in occasione del 174/0 anniversario della fondazione della Polizia di Stato, onorato questa mattina con la deposizione di una corona all’interno dei locali della Questura e con le celebrazioni al Conservatorio Bonporti alla presenza delle cariche istituzionali civili e militari. Nel corso dell’attività dell’ultimo anno, sono stati sequestrati complessivamente 61.942 euro, una pistola, 22 fucili e 50 tra coltelli e armi bianche. Nel corso delle attività sono poi state identificate 107.858 persone, e verificati complessivamente 51.623 (10 sequestrati e 6 risultati rubati). Numerose anche le attività eseguite dalla Squadra Mobile di Trento nell’ambito del codice rosso”, con 18 misure cautelari (di cui 4 detentive).

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