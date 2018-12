Zurigo, giovane turista italiana vittima dello schianto bus Svizzera

NordEst – E’ italiana la vittima dello schianto del pullman, partito da Genova e diretto in Germania, nella notte scorsa vicino Zurigo. Lo si apprende dalla polizia cantonale di Ginevra. La donna aveva 37 anni. A bordo del pullman, secondo le stesse fonti, c’erano 16 italiani.

La donna morta nello schianto del bus avvenuto domenica alle 4.15 sull’A3 nei pressi di Zurigo è una 37enne di Mozzate, in provincia di Como, salita sul mezzo a Milano. Lascia marito e figlio. Ne ha dato notizia la Provincia di Como.

Le cause dell’incidente stradale sono ancora ignote: le indagini della polizia cantonale si concentrano sulle condizioni del veicolo, del manto stradale ed il comportamento dell’autista, precisa un comunicato. Tre adulti, tra cui i due conducenti genovesi di 57 e 61 anni, hanno riportato ferite gravi e 41 altre leggere o di media gravità. Ventidue hanno potuto lasciare l’ospedale nel corso della giornata.

A bordo si trovavano 23 donne e 27 uomini tra 16 e 77 anni di varie nazionalità, tra cui uno svizzero, 17 italiani, 10 russi, 5 tedeschi, 5 nigeriani, 4 colombiani, 2 albanesi, un giordano, un rumeno, un bosniaco, un ganese, una persona con passaporto del Benin e una la cui nazionalità non è ancora nota.

Il mezzo, appartenente a una società italiana subappaltatrice della Flixbus, era partito da Genova ed era diretto in Germania, a Düsseldorf. Ha sbandato finendo contro un muro poco prima delle 4.15. L’inchiesta dovrà anche stabilire perché il veicolo abbia mancato la deviazione che porta in città al termine dell’autostrada.

