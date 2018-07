Zucchero, vorrei invecchiare a Venezia

Sindaco città, esempio positivo per uso piazza. Ha pagato tutto

NordEst – E’ scoccato un’amore a prima vista tra Venezia e Zucchero tanto da comprare, un paio di anni fa, una casa in una calle della laguna.

“E’ per me un rifugio, è una cosa carina – confida -. Qui riesco a sentire me stesso come sono, perchè i veneziani sono molto discreti, non sono invadenti, sono molto rispettosi, molto simili a me: pochi discorsi e più fatti. Parlano in dialetto – racconta – cosa che mi mette subito a mio agio, mantengono le loro radici, sono gelosi della loro città, della sua bellezza.

Ci vengo quando posso, tre-quattro volte all’anno, senza disturbare. Mi trovo bene. Vorrei continuare a venirci più spesso – auspica -. Ho pensato proprio oggi che invecchiare a Venezia non è male, sarebbe bello. Si mangia bene, ci sono ancora le osterie dove servono il vino dalla damigiana, ci sono ancora quelli che ti danno il pesce nei cartocci”.

In breve

Arena, bocciato progetto copertura – E’ stato bocciato dalla Soprintendenza alle Belle Arti di Verona il progetto di copertura dell’Arena, presentato da un raggruppamento di architetti tedeschi che avevano vinto lo scorso anno un concorso internazionale di idee. Commentando la notizia, il sindaco di Verona, Federico Sboarina, sottolinea che “l’Arena è un unicum nel panorama mondiale dei beni culturali. Snaturare questo gioiello con una copertura sarebbe stata stata una ferita non solo all’anfiteatro ma anche all’intera piazza”.