A Zortea l’ultimo saluto a Palmira Loss, domenica 8 aprile la messa di suffragio

Sabato pomeriggio l’ultimo saluto a Palma Loss nella chiesa di Zortea, dopo l’incidente di giovedì sera a Revedea di Canal San Bovo

Canal San Bovo (Trento) – La chiesa di Zortea, non riusciva a contenere sabato pomeriggio, le molte persone arrivate nel Vanoi per dare l’ultimo abbraccio a Palmira, per tutti Palma Loss, scomparsa nei giorni scorsi in seguito ad un incidente stradale.

C’erano davvero tutti: i Vigili del fuoco con gli allievi, gli sportivi delle associazioni locali, gli ex finanzieri, le Guide alpine, con tanti amici giunti da ogni parte per stringersi al dolore della famiglia. Per stare vicini al marito Emilio Pomarè con le figlie Diana e Deborah e i rispettivi mariti, ma anche alle sorelle Veronica e Rosetta con le famiglie, i molti nipoti e parenti.

Nel giorno del sabato santo però, la Chiesa non ammette celebrazioni liturgiche, né Sante Messe. E’ infatti l’unico giorno dell’anno in cui non si può ricevere la Comunione, tranne nel caso di Viatico per gli ammalati gravi. Il giorno prima della Pasqua è ‘aliturgico’, cioè privo di celebrazioni in tutte le chiese, in attesa della Veglia per la Risurrezione.

Il parroco don Nicola Belli ha ricordato Palma per le sue molte qualità, con un sorriso sempre gentile. “Nemmeno il cielo smette di piangere in questo giorno in cui la Chiesa ricorda la morte di Cristo – ha ribadito don Nicola – in un giorno di grande dolore e di silenzio per l’intera comunità cristiana, noi affidiamo la sorella Palma al Padre”.

Al termine della cerimonia funebre, il feretro è stato portato a spalla dai Vigili del fuoco e dalle Guide alpine, avviandosi alla cremazione prima dell’ultimo saluto commosso dei presenti.

La messa di suffraggio per Palmira Loss sarà celebrata domenica 8 aprile alle 10.30 nella chiesa di Zortea, mentre la deposizione delle ceneri è prevista per venerdì 6 aprile alle 15.30 nel cimitero di Zortea.