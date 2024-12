“Zortèa: biografia di una comunità di Testimoni di Geova trentini”: presentazione in Biblioteca a Fiera, venerdì 13 dicembre alle 20.30

Di e con Diego Leoni, converseranno del libro Quinto Antonelli e Ugo Pistoia

Primiero (Trento) – Sarà presentato venerdì 13 dicembre 2024 alle ore 20.30 presso la Biblioteca a Fiera di Primiero, il volume “Zortèa: biografia di una comunità di Testimoni di Geova trentini (Valle del Vanoi, 1919-1945)” di e con Diego Leoni, converseranno del libro Quinto Antonelli e Ugo Pistoia.

In questo suo nuovo libro (dopo La guerra verticale, Einaudi 2015), Diego Leoni ritorna su quelle montagne, che la Prima guerra mondiale aveva straziato, per ricostruire e raccontare un’altra guerra, figliata dalla prima, ma di religione.

La storia inizia alla metà degli anni Trenta con il formarsi e l’affermarsi di una piccola comunità di Testimoni di Geova nel Vanoi. In quel tempo, un emigrante di ritorno dal Belgio portò a Zortèa, la Bibbia in traduzione italiana (Diodati) e la stampa dei Testimoni, iniziando la sua opera di proselitismo di ispirazione profeticomessianica, iconoclasta e pacifista.

Divenuta in breve numerosa, la comunità, non riconosciuta e costretta in una sorta di clandestinità. La vasta documentazione d’archivio e bibliografica s’intreccia con quella raccolta sul campo (scritta, orale, fotografica), i volti e la vita della gente con quelli della montagna.