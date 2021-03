Zona rossa e sport in Trentino, la Provincia precisa: “Attività sportiva individuale ma solamente partendo da casa. Spostamenti solo per atleti”

Da lunedì 15 marzo il Trentino si trova in zona rossa con l’introduzione dunque di nuove misure anti Covid-19, previste dal Dpcm del 2 marzo 2021 e dalle ordinanze provinciali numero 66 e 67

Trento – Come già evidenziato nei giorni scorsi, è possibile svolgere attività sportiva individuale all’aperto, ma solamente partendo dalla propria abitazione. Non è permesso in alcun modo raggiungere, in auto o con mezzi pubblici, altri luoghi dove poi effettuare l’attività sportiva o quella motoria.

Possono spostarsi per gli allenamenti solamente gli atleti che partecipano ad eventi e competizioni riconosciute di preminente interesse nazionale dal Coni e dal Cip.

E’ possibile, invece, raggiungere le seconde case in Trentino e anche fuori dal territorio provinciale a prescindere dalla colorazione della zona e salvo eventuali divieti posti da ordinanze locali. E’ necessario però avere un titolo di godimento dell’immobile, ad esempio atto di affitto o di proprietà, anteriore al 14 gennaio 2021. E’ necessario altresì che la casa di destinazione non sia abitata da persone non conviventi. I residenti fuori provincia, ad oggi, possono raggiungere le seconde case in Trentino.