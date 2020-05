Zaia: su riaperture incertezza paurosa, Alto Adige stimolo per Governo. Iss: “Un caso su 5 asintomatico”

Sulle ulteriori aperture della Fase 2 “non c’è programmazione. Se il Governo dicesse che si apre il 18 maggio tutti accenderebbero i motori. Ma il 18 potrebbe presentarsi Conte e fare un Dpcm che chiude altre due settimane. Messner, bene Alto Adige, ora riaprire confini

NordEst – “Siamo in un’area di incertezza paurosa”. Lo ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia. “Penso – ha aggiunto Zaia – che la decisione dell’Alto Adige sia in linea con il processo autonomista. Penso che possa rappresentare anche il cavallo di troia per il Governo, cioè per cominciare a dire che tornare indietro è impossibile. Lo dico perché noi non siamo autonomi, questo già sarebbe un passo in avanti.

Se pensi di fare un Dpcm valido per tutti finisci che prima o dopo qualcuno va per conto suo. Ho letto che la Puglia sta pensando di far qualcosa, le Marche o quant’altro. A oggi provvedimenti ‘solidi’ non ci sono però si sappia – ha concluso – che tutti stiamo leggendo tanto in queste ore”.

Messner: “Ora confini”

La scelta dell’Alto Adige di anticipare la Fase 2 è stata giusta e coraggiosa. Ora però vanno anche riaperti i confini, altrimenti si impone il modello di turismo egoista del ‘vacanze a casa nostra’”. Lo afferma Reinhold Messner che mette in chiaro che – nonostante il via libera in Alto Adige – per il momento non riaprirà i suoi musei della montagna a causa della mancanza di turisti dal resto dell’Italia e dal mondo di lingua tedesca. “I costi sarebbero troppo elevati senza una clientela internazionale”, spiega il Re degli Ottimila. “E’ arrivato il momento di reintrodurre Schengen. L’emergenza coronavirus – prosegue – ha allontanato l’Europa. Ora serve un segnale di unità, altrimenti si creerà un turismo egoista, con i tedeschi che fanno vacanze in Germania, gli austriaci in Austria e gli italiani in Italia”.

La conferenza di Zaia

La banca del plasma a Padova

LA "BANCA DEL PLASMA" DI PADOVA, COSA CI ASPETTIAMO DI RAGGIUNGERE CON QUESTO PROGETTO 🔴🔴🔴 Come funziona e cosa ci aspettiamo dalla nuova "BANCA DEL PLASMA", progetto intrapreso a Padova sotto il coordinamento della dottoressa Giustina de Silvestro. 🔴🔴🔴 Pubblicato da Luca Zaia su Giovedì 7 maggio 2020