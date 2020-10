Zaia, favorevole a ridurre periodo quarantena Covid

Il governatore: ‘Serve una regia nazionale minima’. La Regione candidata con Padova per l’Agenzia biomedicale europea

NordEst – “Sono favorevole alla riduzione del periodo di quarantena”. Lo dice il presidente del Veneto Luca Zaia. “I test rapidi – aggiunge – ci permetterebbero di ridurla”. Il governatore del Veneto ha sottolineato la necessità di “una regia nazionale minima” contro le eventuali conflittualità con le ordinanze regionali.

“Ci vuole una prevenzione minima generale – aggiunge – per uscire da questa invernata”. Rispetto a una possibile una modifica in senso restrittivo degli orari di apertura dei locali pubblici, Zaia obietta: “chiudere prima significa applicare un mini lockdown”.

Il governatore del Veneto chiede infine che i provvedimenti vengano presi “sulla base di una serie di parametri”, allineando i tamponi “per numero di abitanti”.

Infine Zaia ha fatto sapere che Il Veneto si candida con Padova per l’Agenzia biomedicale europea. “Abbiamo già avuto contatti in tempi non sospetti – aggiunge – e affidato il compito di preparare il nostro dossier”.