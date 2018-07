Zaia, dossier Cortina forte e completo

Print This Post

Complesso sciistico vero, chiedo scelta non politica ma tecnica

NordEst – “È stato predisposto un bel dossier, forte e completo, per una candidatura che è tanto di Cortina quanto delle Dolomiti”. E’ il commento del presidente del Veneto, Luca Zaia, alla presentazione al Coni del dossier per la candidatura di Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026.

“Una proposta alternativa rispetto ad altre – precisa Zaia – perché nasce dal complesso sciistico più grande al mondo, che comprende Trento e Bolzano, sedi prestigiose per diverse discipline sportive invernali. Per mia volontà non abbiamo candidato una città metropolitana, ma abbiamo scelto un territorio montano vero, che vive realmente di sport sulla neve e sul ghiaccio”. “Parliamo – aggiunge Zaia – di un’Olimpiade rispettosa dell’ambiente, economica, che approfitta dell’abbrivio dei mondiali di sci che Cortina organizzerà nel 2021, di un evento che consentirà la promozione del territorio, quella turistica e sportiva”.

Si tratta del primo piano di fattibilità presentato al comitato olimpico, dei tre previsti. Sono attesi infatti anche quelli di Milano e Torino.

In breve

Venezia-Mestre: Cdm rinuncia a ricorso – Il Consiglio dei ministri ha deciso di rinunciare al ricorso per conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale contro la delibera della Giunta regionale del Veneto del 13 marzo scorso, che indice per il 30 settembre prossimo il referendum per la suddivisione del comune di Venezia nei due comuni autonomi di Venezia e Mestre.

Lo riporta la nota emessa al termine della riunione dell’esecutivo. La decisione è stata presa su proposta del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.