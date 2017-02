Yann Tiersen al Teatro La Fenice

Connect on Linked in

Per Venezia Jazz Festival, presenta Eusa, viaggio in un’isola bretone

Venezia – “An evening with Yann Tiersen – solo in concert” è il nuovo appuntamento di Veneto Jazz al Teatro La Fenice per la decima edizione di Venezia Jazz Festival. In programma il 19 luglio 2017 (inizio ore 20), il concerto del compositore e pianista bretone Yann Tiersen è una delle tre date estive del tour da solista nel quale presenta l’ultimo l’album, EUSA, portando il pubblico in un viaggio intorno all’isola di Ushant, in Bretagna, con brani per piano e per violino.

L’album comprende 10 nuove composizioni per pianoforte, ognuna legata ad una posizione specifica dell’isola di Ouessant (‘Eusa’ in bretone) al largo delle coste della Bretagna, dove Tiersen vive. Registrato presso gli Abbey Road Studios, il piano solista di Yann Tiersen è accompagnato, anche nell’esibizione live in teatro, dalle registrazioni di campo effettuate nel punto esatto dell’isola a cui fa riferimento il brano musicale.

Tiersen spiega: “Ouessant è più di una semplice casa – è una parte di me. L’idea era di fare una mappa dell’isola e, per riflesso, una mappa di quello che sono io. Per cominciare ho scelto dieci luoghi dell’isola e ho fatto una serie di registrazioni ambientali per ciascuno di essi. Le composizioni di musica per pianoforte che ho scritto in seguito prendono il nome di questi luoghi, e la partitura di ogni pezzo è accompagnata dalle coordinate GPS e da una fotografia del sito scattata da Emilie Quinquis”.

Yann Tiersen è uno dei più importanti e prolifici compositori della nostra epoca. Abile polistrumentista di formazione classica e con interessi in ambito rock ed elettronico, ha raggiunto il successo planetario con la composizione di celebri colonne sonore, una fra tutte quella del film Il favoloso mondo di Amélie di Jean-Pierre Jeunet, nel 2001. Anche i film francesi La Vita Sognata degli Angeli (1998, Erick Zonca), Alice e Martin (1998, André Téchiné), Qui Plume la Lune? (Christine Carrière, 1999) e Tabarly (Pierre Marcel, 2008), così come il film tedesco Good Bye, Lenin! (2003, Wolfgang Becker), portano la prestigiosa firma di Tiersen. Inizio concerto ore 20.00.

Info e Prevendite: www.teatrolafenice.it