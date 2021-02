Passo Rolle ancora chiuso: le immagini dal 2014 ad oggi, urge soluzione (VIDEO)

Dal 2014 al 2021 nelle immagini, le ultime valanghe cadute a passo Rolle. Fortunatamente sempre senza alcuna persona coinvolta

Passo Rolle (Trento) – Non c’è pace per la strada ss 50 di passo Rolle, che chiede ormai da molti anni una soluzione definitiva per la viabilità, perennemente a rischio dopo abbondanti nevicate o chiusa per mesi nel passato, con disagi per l’intero territorio.

Anche stavolta è andata bene, ma se la valanga di domenica notte si staccava nel pomeriggio con sciatori agonisti, escursionisti e molti passanti in zona, le conseguenze erano ben diverse. I primi piccoli distaccati di neve a bordo strada sono stati già segnalati nella giornata di domenica.

Dall’ultimo dibattito aperto sulla nuova variante di Rolle in Auditorium a Primiero, sono passati quasi quattro anni. Era il 29 ottobre 2017: da allora quella variante è rimasta nel cassetto ad attendere gli eventi, ritornando di attualità dopo ogni nuova chiusura per pericolo valanghe. L’auspicio è che stavolta si passi davvero dalle parole ai fatti, per il bene di tutti. Si decida una volte per tutte: strada o galleria, ma passo Rolle e le persone che con tenacia continuano farlo vivere non possono più attendere.

Il vertice 2021 della Provincia a Rolle

Nei giorni scorsi, a fine gennaio 2021, in seguito a settimane di disagi (verso Predazzo per frana e sul lato Primiero per pericolo valanghe) la Provincia aveva incontrato i sindaci di Predazzo e Primiero per definire le priorità, sottolineando che la variante stradale della “Busa bella” è finanziata.

Più volte sollecitata dal precedente assessore provinciale Mauro Gilmozzi -, la nuova strada di Rolle, si pone l’obiettivo di risolvere definitivamente il problema della chiusura della SS 50 al Passo Rolle in conseguenza delle valanghe che interessano spesso quel tratto.

A tal proposito, a fine gennaio il presidente Fugatti ha confermato il finanziamento dell’opera inserita anche nell’ultimo Documento di programmazione settoriale, per un importo complessivo di 5,4 milioni di euro. Attualmente si è nella fase di progettazione definitiva, comprensiva dello studio di impatto ambientale che è in corso di ultimazione, che si stima di sottoporre alla procedura di Via per la fine del mese di marzo.

