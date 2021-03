WinteRace 2021, “Vecchie signore” al cospetto delle Dolomiti: da Cortina a San Martino di Castrozza il 5/6 marzo

Tra Bellunese e Trentino orientale, sfilano le mitiche auto del passato. Dopo la Coppa Attilio Bettega 2021 dei giorni scorsi, nel weekend al via la Winterace

Cortina/San Martino di Castrozza – La “Superclassica Aci Sport” è tra le gare di regolarità più attese del calendario invernale. La competizione si snoda lungo un percorso, tutto in territorio italiano, di 400 km in due tappe diurne.

Sono 50 le vetture costruite entro il 1976 che faranno entusiasmare piloti e pubblico. La gara unisce prove a rilevamento con pressostato e prove di media che “ravviveranno” il fuoco della competizione ed esalteranno l’abilità di guida del pilota e di navigazione del co-pilota.

Non mancheranno prove sulla neve, impegnative, ma “classiche” in una competizione invernale. Questo è uno dei tanti motivi per cui l’equipaggio vincitore della WinteRace è considerato “completo a 360°”.

L’ottava edizione della WinteRace, si preannuncia piena di novità. Una delle più particolari è il numero di passi dolomitici da valicare, ben 11 di cui 8 sopra i 2000 metri. Ma non è tutto. Lungo i 400 chilometri di percorso, tutti in territorio italiano, divisi in due tappe di circa 200 km l’una, si svolgono prove su strade chiuse come quello dell’incantevole paese di Siror, a poco più di 1 km da Fiera di Primiero, dove è prevista una sosta nel centro, con una calorosa accoglienza. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Primiero – San Martino di Castrozza e dell’ACI di Treviso. Il programma completo

Il percorso IL PROGRAMMA Venerdì

5 MARZO 2021 ore 9.00

Cortina d’Ampezzo – Corso Italia

Partenza 1° concorrente ore 12.30

Colfosco

Arrivo del 1º concorrente

Sosta pranzo ore 13.30

Partenza 1° concorrente ore 16.15

Cortina d’Ampezzo – Corso Italia

Arrivo 1° concorrente Sabato

6 MARZO 2021 ore 9.00

Cortina d’Ampezzo – Corso Italia

Partenza 1° concorrente ore 12.30

Fiera di Primiero

Arrivo del 1º concorrente

Sosta pranzo Primiero ore 13.30

Partenza 1° concorrente ore 17.00

Cortina d’Ampezzo – Corso Italia

Arrivo 1° concorrente ore 20.30

Cortina d’Ampezzo

Cena e Cerimonia di Premiazioni