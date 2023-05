Primiero ricorda Willy Schweizer: architetto e grande ‘pensatore’ delle Dolomiti, sabato 3 giugno 2023 alle 17

Da un’idea del giornalista GianAngelo Pistoia, l’Ordine degli Architetti della Provincia di Trento, il Circolo Trentino per l’Architettura Contemporanea, la Comunità di Primiero, il Comune di Mezzano e il Comune di Primiero San Martino di Castrozza in collaborazione con LaVocedelNordEst.it e Ga.Pi. pr propongono sabato 3 giugno 2023 alle ore 17 presso il Centro Civico di Mezzano la conferenza “Costruire negli Spazi Alpini. In ricordo di Willy Schweizer”

Mezzano (Trento) – La conferenza avrà quali relatori alcune personalità di spicco della cultura ed architettura trentina: Danilo Balzan, Luca Chistè, Davide Fusari, Maria Stella Marini e Maria Grazia Piazzetta. I relatori tratteranno da diverse prospettive il “come e quando costruire” negli ambienti alpini, avendo però sempre come punto di riferimento le molte opere architettoniche, a valenza pubblica e privata, sparse soprattutto nelle valli di Primiero e Vanoi realizzate negli ultimi sessant’anni da Willy Schweizer e Maria Grazia Piazzetta, coppia sia nella professione che nella vita.

Così Willy Schweizer – scomparso lo scorso gennaio – in un’intervista rilasciata a Alessandro Franceschini nel 2017 ed inserita nel libro “Willy Schweizer – Maria Grazia Piazzetta. Architettura e spazio alpino” disquisiva sul modo pragmatico di costruire nelle “terre alte”: «La nostra consuetudine con l’architettura spontanea ha comportato la conoscenza attraverso i segni (che forniscono i codici interpretativi dei luoghi) del tipo di atteggiamento psicologico che li hanno prodotti: questo “spirito” che accompagnava la gente di montagna nel suo quotidiano operare, e quindi anche nel costruire, era uno spirito concreto, lucido, che conosceva in modo certo, perché sperimentate nei secoli, le soluzioni formali e costruttive.

Allo stesso tempo libero e fantasioso, fratello del noto artista Riccardo, poteva variare queste soluzioni – usando il minimo dei mezzi – secondo le proprie necessità. Necessità non solo strettamente funzionali, ma anche interiori, come il desiderio di lasciare una traccia della propria storia e della propria creatività per mezzo di segni necessari unicamente per trasferire nell’edificio la propria humanitas: il piacere, il gioco, il divertimento, al di là e al di fuori di teorizzazioni e concettualismi. Alcuni caratteri evidenti del contesto in cui mia moglie ed io abbiamo lavorato e che ci hanno interessato sono: l’unitarietà degli aggregati urbani, l’integrazione tra natura e architettura, l’articolazione organica dei volumi e la contrapposizione forte di pieni e vuoti, la gravità e la plasticità delle murature, l’evidenza volumetrica e costruttiva delle parti di legno e insieme la leggerezza di certe lavorazioni lignee, la varietà formale, cromatica e decorativa dei particolari. Si tratta di elementi che abbiamo cercato di volta in volta di reinventare nelle nostre costruzioni.

Un altro aspetto interessante è quello del rapporto con il sapore pragmatico dell’architettura di montagna, pensata e realizzata da non professionisti. La conoscenza del modo di operare dei “non architetti” ha determinato all’interno di un processo naturale – più che come proposito culturale – una ulteriore componente della nostra poetica progettuale, attuandosi in modo di operare in cui viene rimossa qualsiasi intenzione di riferimento formale diretto alla tradizione, per essere totalmente liberi di “parlar spontaneo” (citando Bruno Zevi). In termini operativi nel recupero di questo spirito che ha prodotto un’architettura essenziale e rigorosa, ma carica di suggestione, noi facciamo rientrare, con l’impegno della razionalità e della fantasia, la nostra personale ricerca di una soluzione progettuale formata da una quantità minima di elementi, tali però da contenere e soddisfare tutte le funzioni: non solo quelle strettamente fisiche ma compresa possibilmente quella di carattere emozionale, estetico, legata cioè a valori contemplativi e poetici (non la bellezza ma il sublime)».

Con queste premesse la conferenza “Costruire negli Spazi Alpini. In ricordo di Willy Schweizer” – programmata per sabato 3 giugno alle 17.00 presso il Centro Civico di Mezzano – sarà sicuramente un evento culturale esaustivo ed interessante. Tutti sono invitati. Soprattutto gli architetti che dalla partecipazione alla conferenza potranno acquisire anche 2 punti validi quali “crediti formativi professionali”.