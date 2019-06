Weekend di incidenti a NordEst: a Salorno bimba rischia di annegare, a Padova moto travolta da un’auto

Connect on Linked in

E’ grave all’ospedale di Trento una bambina che ha rischiato di annegare in Alto Adige

NordEst – Una bambina di sette anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento, dopo un incidente avvenuto domenica nel tardo pomeriggio nella piscina pubblica di Salorno. La bimba è finita sul fondo della vasca, forse per un malore. Altri bagnanti e il bagnino sono subito corsi in aiuto. Il medico d’urgenza, arrivato sul posto con l’elicottero di Trentino Emergenza, ha rianimato la bambina, che poi è stata trasportata a Trento, dove ora è ricoverata in rianimazione.

Trento, Cinque giovani tra i 19 e i 28 anni sono rimasti feriti in Trentino, sulla strada che da Civezzano porta a Torchio. Sono stati ùricoverati in ospedale, ma sarebbero fuori pericolo. La loro vettura è uscita di strada finendo la corsa in una scarpata. L’incidente è avvenuto poco dopo le 7 di domenica mattina.

Bolzano, Precipita con la sua vela, ferito gravemente in Alto Adige. L’uomo era decollato da malga Marschnell, la più alta della Val d’Ultimo, a 2213 metri di quota. Nella caduta si è procurato lesioni alla colonna vertebrale. E’ stato recuperato dal soccorso alpino.

Bolzano, Incendio in una malga altoatesina. Sempre in provincia di Bolzano, distrutta da un incendio una baita di malga Knuttenalm a Riva di Tures. Il rogo è scoppiato dopo mezzanotte. All’arrivo dei vigili del fuoco volontari della frazione di Campo Tures la costruzione, che sorge a oltre 1900 metri di quota, era già preda del rogo. Salvate dai pompieri le altre baite vicine.

Padova, Si ferma per far passare il pedone, motociclista travolto dall’auto. Tragedia domenica mattina intorno alle 11.30 davanti alla chiesa di San Giorgio in Bosco. Ad essere ucciso un motociclista. Secondo i primi riscontri la donna avrebbe detto di non aver visto il motociclista, Nicola Brancalion, 48enne di Albignasego.

NordEst, Attenzione alla nuova e ‘pericolosa’ truffa sexy in auto. Se quella dello specchietto pare essere ormai superata – anche se non mancano segnalazioni di nuovi tentativi – , ora si sta diffondendo nella zona di Pordenone un tentativo di truffa molto pericoloso. A raccontarla al Gazzettino è stata una donna che vive nel comune di Valvasone Arzene. Nei giorni scorsi suo marito stava percorrendo in auto la Cimpello-Sequals quando all’improvviso, attorno alle 19.40, ha notato una macchina che lo stava superando. Sin qui nulla di strano, se non fosse che sul sedile posteriore una donna, che non indossava gli slip, ha cominciato a mostrare le sue grazie. Conclusa la fase di sorpasso, la vettura potrebbe essere una Fiat Uno o una Volkswagen Polo (vecchio modello) ha inchiodato improvvisamente. Se il conducente dell’altra macchina non fosse stato attento ad evitarla, l’impatto anche violento sarebbe stato assicurato con le ovvie conseguenze e richieste di risarcimento.

#22giugno #Chiuppano(VI), una saetta colpisce questa mattina la statua di San Michele Arcangelo posta sulla sommità del campanile a oltre 54 metri. Intervento #vigilidelfuoco per monitorare con una termocamera la statua lignea dopo la segnalazione di presenza di fumo pic.twitter.com/Sen2YIXZDs — VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) June 22, 2019