“Weekend Meteo” dal 3 al 5 febbraio a Vigo di Fassa: in campo i big della meteorologia

Domenica proiezione del film “Before the flood”

Vigo di Fassa - Fervono i preparativi a Vigo di Fassa, in vista dell’imminente “Weekend Meteorologico” che si svolgerà a Vigo di Fassa, presso la Sala Consiliare, nel prossimo fine settimana dal 3-5 febbraio. Quello che si svolgerà, sarà un evento di massima rilevanza scientifica ed unico nel suo genere in Val di Fassa, al quale parteciperanno esperti del settore meteorologico di fama nazionale. Ad organizzarlo sono: Pro loco Vigo, in collaborazione con Dolomiti Meteo, e con il patrocinio della Fondazione Dolomiti Unesco.

Entrando nel dettaglio degli argomenti trattati nel “Weekend Meteorologico”:

Venerdì 3 febbraio il tema sarà: “La Previsione”. Relatori saranno Flavio Galbiati del Centro Epson Meteo, Alessandro Ceppi del Politecnico di Milano e Gianluca Tognoni di Meteo Trentino che illustreranno tutti gli aspetti basiliari che stanno dietro ad una previsione meteorologica, globale, nazionale e locale, anche con riferimento alla Val di Fassa e area Dolomiti. Si analizzerà anche l’utilità delle previsioni sugli smartphone, grazie alla disponibilità di app scaricabili ed oltre ciò il valore delle previsioni più dettagliate necessarie per esempio per la Protezione Civile.

Ore 16:00 Apertura del week-end meteorologico

Ore 16:30 Speach: Come si fa una previsione meteorologica (Flavio Galbiati, meteorologo, Centro Epson Meteo)

Ore 17:15 Speach: Il valore delle previsioni per gli enti locali e la Protezione Civile (Alessandro Ceppi, meteorologo, Politecnico di Milano)

Ore 18:00 Speach: Il tempo in montagna (Gianluca Tognoni, meteorologo, Meteo Trentino)

Ore 19:00 Aperitivo con degustazione prodotti DOP del Trentino

- pausa cena -

Ore 21:00 Dibattito sulle previsioni e modelli con Flavio Galbiati e Meteo Trentino

-SABATO 4 febbraio il tema sarà: la “Neve”. Argomento questo, diventato di estrema attualità anche dopo gli ultimi drammatici eventi dell’Abruzzo di cui ci sarà la testimonianza diretta di Igor Chiambretti di ritorno dalle zone interessate da nevicate di portata eccezionale. Si parlerà però anche di neve, nel suo aspetto più bello ed affascinante con la proiezione di fotografie realizzate dal fotografo Anton Sessa e dai vincitori del recente concorso fotografico “La neve”, legato alla manifestazione, concorso che ha avuto oltre 100 concorrenti con più di 250 immagini arrivate in redazione. Verranno quindi assegnati ai vincitori i premi in denaro per un ammontare totale di 3.500,00 Euro di valore, tra buoni d’acquisto e vacanze offerti da hotel ed appartamenti di Vigo. La giornata dedicata alla neve avrà anche tra gli interlocutori le Guide Alpine della Val di Fassa ed il Generale in pensione, Cav. Luigi Telmon, che vive a Vigo ed è uno dei più grandi esperti di valanghe in Italia.

Programma: Ore 15:30 Proiezione di immagini di nevicate e neve in Val di Fassa di Dolomiti Meteo a cura di Anton Sessa

Ore 16:00 Premiazione del concorso fotografico “La neve” + proiezione delle immagini finaliste

Ore 17:00 Speach: Il fascino ed i pericoli della neve (come è fatta, come si forma, perchè affascina e quali sono i suoi pericoli) a cura del Dott. Geol. Igor Chiambretti, responsabile tecnico AINEVA

Ore 18:00 Speach Il soccorso nella neve e come prevenire i pericoli a cura del Soccorso Alpino della Val di Fassa

Ore 19:00 Aperitivo con degustazione prodotti DOP del Trentino

- pausa cena -

Ore 21:00 Dibattito: pericolo valanghe e soccorso a cura delle guide alpine e con la partecipazione del concittadino Generale Luigi Telmon, uno dei maggiori esperti nazionali di valanghe.

Domenica 5 febbraio, giornata conclusiva dell’evento, verrà trattato l’argomento di massimo interesse: “Global Warming”, ovvero il riscaldamento globale che torna d’attualità non soltanto perché è sotto gli occhi di tutti lo stravolgimento del clima, ma proprio perché sono stati resi noti da poco i dati della NASA relativi all’anno 2016 appena conclusosi. Il 2016, è stato l’anno più caldo di sempre sul nostro pianeta, da quando si misurano le temperature (ovvero dal 1880), battendo il 2015 che aveva già battuto il 2014.

Ne parleranno il meteorologo Flavio Galbiati e Giovanni Tesauro. Prima della relazione su quest’argomento, sarà proiettato il film della National Geographic “Before the Flood” – “Punto di non ritorno” dal regista premio Oscar Fisher Stevens e dall’attore premio Oscar e Messaggero della Pace per conto dell’ONU Leonardo Di Caprio. Il film- documentario presenta un affascinante resoconto sui drammatici mutamenti che si stanno verificando nel mondo a causa dei cambiamenti climatici, abbinato a ciò che tutti noi, come individui e come società, possiamo fare per prevenire una fine catastrofica della vita sulla terra. Come per tutte le altre giornate, l’ingresso sarà gratuito, così anche la visione del film che si terrà domenica 5 febbraio.

Tutte tre le giornate saranno suddivise in due sessioni: una pomeridiana con interventi e relazioni ed una serale di dibattito, confronto con il pubblico che riassumerà gli elementi trattati nel pomeriggio, riuscendo così anche a coinvolgere chi non riuscirà ad essere presente ai dibattiti pomeridiani.

