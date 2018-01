Weekend a Feltre: tutti i prossimi appuntamenti

Connect on Linked in

Weekend ricco di iniziative culturali nel Feltrino

SABATO 20 GENNAIO dalle 15.00 alle 17.00, in Galleria Via Claudia Augusta: LABORATORIO CREAZIONE DI LOCANDINE CINEMATOGRAFICHE A TEMA MONTAGNA

Sabato 20 gennaio dalle 15.00 alle 17.00, gli illustratori della mostra “Otto montagne più Una” guideranno i partecipanti nella creazione di alcune locandine di film immaginari. Partendo da fotografie e ritagli di giornale verrà esplorato il tema della montagna in ambito cinematografico, utilizzando, principalmente, la tecnica del collage.

Partecipazione gratuita a numero chiuso. Le informazioni sono disponibili nel sito dedicato.

SABATO 20 GENNAIO alle 17.30, in Galleria Via Claudia Augusta: INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA “NATURAE18 – OM+1 / OTTO MONTAGNE PIÙ UNA: ILLUSTRAZIONI E VISIONI”

Nell’ambito di NATURAE18, una rassegna di film, incontri e immagini realizzata da AKU con la collaborazione del Comune di Feltre, sarà allestita a Feltre “OM+1 illustrazioni e visioni”, a cura di Luigi Filippelli, Nadia Bordonali e Silvia Trappa (che presenterà anche alcune delle sue ultime sculture). Sarano esposti disegni degli artisti di MalEdizioni e di Tra le Nuvole Festival Itinerante dell’Illustrazione e del Fumetto ispirati alla vita sulle terre alte.

L’inaugurazione si terrà sabato 20 gennaio, alle 17.30 nella Galleria Via Claudia Augusta e la mostra sarà visitabile fino al 10 febbraio 2018 con i seguenti orari: sabato e domenica 15.30-19.00.

SABATO 20 GENNAIO alle 20.30, al Museo Diocesano di Arte Sacra: AL DI LÀ DEI LUOGHI COMUNI PER SALVARE I LUOGHI REALI

Continua la rassegna “Al di là dei luoghi comuni per salvare i luoghi reali”, organizzata dall’associazione Famiglia Feltrina, in collaborazione con la Città di Feltre, per celebrare il cinquantesimo anniversario della Rivista Feltrina.

La rassegna si propone di offrire ai partecipanti sguardi e prospettive che vadano oltre i luoghi comuni su alcune tematiche cruciali e che contribuiscano, grazie a una visione non retorica, a dare nuovi stimoli all’autopercezione della città. Il secondo incontro è intitolato “Rappresentarsi montagna”, e sarà sabato 20 gennaio alle 20.30 al Museo Diocesano di Arte Sacra. Il biografo di Mario Rigoni Stern, Giuseppe Mendocino, e il fotografo Loïc Séron parleranno del modo non retorico di rappresentare la montagna del famoso scrittore vicentino.

MOSTRA “WALTER RESENTERA: LE FIGURE SUI MURI”

Nella Galleria d’arte moderna «Carlo Rizzarda» è possibile visitare la mostra “Walter Resentera: Le figure sui muri” dedicata a Walter Resentera (Seren del Grappa 1907- Schio 1995). L’esposizione ripercorre la vita e la carriera dell’artista, proponendo un itinerario nei settori nei quali meglio si espressero la sua creatività e il suo talento artistico: pittura murale, illustrazione e cartellonistica. Nel complesso, oltre a delineare il meglio della produzione artistica di Resentera, la mostra, propone l’istantanea di un’epoca storica, in particolare il periodo a cavallo tra gli anni ’30 e ’40.

Orari: dal martedì alla domenica, 10.30-12.30 e 15.00-18.00. Biglietti: intero € 5, ridotto € 3. Maggiori informazioni e tutti i dettagli della mostra sono disponibili nel sito dedicato.