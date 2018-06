Weekend a Feltre dal 7 al 10 giugno: cultura, sport e musica, molti gli eventi da non perdere (PROGRAMMA)

Tutti gli appuntamenti da giovedì a domenica

GIOVEDI’ 7 GIUGNO ore 21:00 al Teatro de la Sena: CONCERTO DELL’EX NOVO ENSEMBLE

La rassegna di Musica in Sena è ormai arrivata al penultimo appuntamento. Daniele Ruggieri (flauto), Davide Teodoro (clarinetto) e Aldo Orvieto (pianoforte) dell’Ex Novo Ensemble si cimenteranno in brani molto diversi fra loro. Si parte con la Tarantella per flauto, clarinetto e pianoforte op.6 di Saint – Saëns della seconda metà dell’Ottocento e dopo le musiche di Gabriel Fauré, Honegger e Emmanuel si arriva alla parte del concerto dedicata alla compositrice contemporanea Nicoletta Andreucetti, di cui verranno eseguiti i brani Notturno, Dall’oscuro e Before silence and after. Andreuccetti è una compositrice italiana di musica contemporanea acustica ed elettronica che ha ricevuto diversi premi per le sue produzioni ed è molto conosciuta anche all’estero. In seguito a diversi studi conclusi in Italia, la pianista sta ora terminando il dottorato di ricerca in musicologia all’Università di Tolosa dedicato all’applicazione della sintesi per modelli fisici alle pratiche compositive. La sua musica nasce da una formazione non solo accademica, ma anche personale che va dall’estetica alla psicologia musicale: è questo connubio d’arte a rendere le sue composizioni così speciali. Anche questo concerto sarà l’occasione per sentire suonare il pianoforte Bechstein della seconda metà dell’Ottocento, recentemente restaurato ed appartenuto a don Giulio Perotto, noto sacerdote feltrino. Prenotazione obbligatoria al sito: http://www.visitfeltre.info/ it/eventi/concerto-dellex- novo-ensemble

VENERDI’ 8, SABATO 9 E DOMENICA 10 GIUGNO al Fondaco delle Biade: MOSTRA “LINGUAGGI DIVERSI TRA ASTRAZIONE, PSICHE E REALTA'”

L’Associazione artistico – culturale feltrina IncontrArte ha organizzato una rassegna d’arte collettiva dal titolo “Linguaggi Diversi tra Astrazione Psiche e Realtà”. La mostrà sarà aperta fino al 17 giugno con i seguenti orari: mercoledì e venerdi dalle 17:30 alle 19:30, sabato e domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:30 alle 19:30. L’ingresso è libero.

DA VENERDI’ 8 GIUGNO A SABATO 9 GIUGNO, dalle 21:00 alle 21:00, intorno alle mura: 24 ORE CASTELLI

Per 24 ore 100 ciclisti, appartententi ad altrettante squadre, pedaleranno lungo i 1850 metri intorno alla cinta muraria storica. La manifestazione, organizzata da SSD PEDALE FELTRINO, è un evento che si ripete ogni anno, ma che vede sempre la presenza di rappresentanze sportive nuove. Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito: www.24orefeltre.it

SABATO 9 GIUGNO, alle ore 20:30 all’Auditorium dell’Istituto Canossiano: GALA’ SANDI 2018

La scuola di musica comunale “Francesco Sandi” presenta il Galà Sandi 2018, serata nella quale si esibiranno, come solisti, gruppi vocali e strumentali, gli alunni che hanno frequentato le lezioni tenutesi nell’ultimo anno. L’evento è aperto a tutti.

DOMENICA 10 GIUGNO, dalle 10:00 alle 23:00 sotto il loggiato del Municipio: MARATONA PIANISTICA

Per la prima volta Feltre farà da cornice alla Maratona Pianistica ideata e organizzata da Luigi Ferro, presidente del Gruppo Pianistico Euterpe. Domenica, dalle 10:00 alle 23:00, sotto il loggiato del Municipio, si alterneranno, nell’esecuzione di diversi brani, circa 130 giovani pianisti provenienti da scuole di musica, conservatori e istituti musicali veneti (ed oltre): conservatori di Castelfranco, Padova, Vicenza, Venezia, ma anche Trento, Liceo Musicale di Belluno, scuole di musica di quasi tutte le province venete. La Maratona Pianistica è ormai alla sua sesta edizione e coinvolge altre cittadine della regione quali: Possagno, Bassano del Grappa, Marostica, Asolo. Per l’occasione, nell’ottica di costruire una rete tra varie discipline artistiche, durante la giornata saranno presenti gli artisti del gruppo Art Emotion for Soul, diretti da Mario Castellese, che realizzeranno opere pittoriche e gli allievi della scuola di danza San Bassiano di Patrizia Castellani, che eseguiranno alcune coreografie. Inoltre, grazie alla collaborazione con la Scuola di Musica Unisono, sarà possibile, dalle 18:00 alle 21:00, seguire in diretta streaming sul canale youtube Unisono Live Stream le esecuzioni dei brani di alcuni partecipanti alla manifestazione registrati all’interno della sala predisposta sita in Palazzo Guarnieri. La partecipazione all’evento è gratuita. Per ulteriori informazioni: www.visitfeltre.info – Facebook: Maratona Pianistica

DOMENICA 10 GIUGNO 2018, dalla mattina alla sera in centro storico: FIERA DELL’OGGETTO RITROVATO

Come da tradizione, la seconda domenica del mese il centro storico si anima per la mostra – mercato durante la quale diverse entità, assocciazioni, comitati, singoli appassionati hanno la possibilità di incontrarsi e condividere una passione, quella dell’antiquariato, per incentivare il riuso, il restauro ed il riutilizzo degli oggetti. Per eventuali informazioni, è possibile consultare il sito web www.fieraoggettoritrovato.org oppure la pagina Facebook Fiera dell’Oggetto Ritrovato Feltre