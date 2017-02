Weekend di grandi risultati per lo sport trentino: dai mondiali di scialpinismo al fondo fino al biathlon

Connect on Linked in

Lungo weekend con importanti risultati per gli atleti trentini

Davide Magnini ancora oro ai mondiali junior, terzo il primierotto Enrico Loss

Davide Magnini sempre più strepitoso. Pur essendo in giovane età continua a stupire ed ha conquistato il titolo mondiale junior di sci alpinismo in corso di svolgimento proprio in Italia. Un altro oro dopo quello ottenuto venerdì da Federico Nicolini. Gara dura, di vero scialpinismo, per l’Individual Race dedicata alle categorie giovanili. Sempre al comando dall’inizio alla fine, l’azzurrino ha vinto con margine in 1h24’09” mettendo dietro altri due italiani: il bormino Davide Canclini (1h29’30”) e il primierotto Enrico Loss (1h29’52”).

Passo Cereda, Daprà e Franchi d’oro, Caola di bronzo ai tricolori sprint

Il Trentino del fondo giovanile continua a regalare emozioni e medaglie. E’ successo anche a Passo Cereda nella prima giornata dei campionati italiani junior organizzati dall’Us Primiero. Nella sprint sono giunte ben due vittorie su due gare, grazie al fiemmese di Panchià Simone Daprà e alla molvenese Francesca Franchi. A coronare il successo di squadra del team diretto da Marco Zoller è poi giunta la medaglia di bronzo di Giovanni Caola.

Il primierotto Casagrande ancora sul podio: trionfa ai tricolori di biathlon

Dopo le medaglie conquistate a Chiusa Pesio il primierotto Gabriel Casagrande e la teserana Fabiana Carpella hanno confermato le loro capacità e la loro determinazione anche ai campionati italiani ragazzi e allievi in corso di svolgimento a in Val Martello. Oro al primierotto, bronzo alla teserana.

Ai mondiali di sci nordico, il primierotto Salvadori in evidenza nello skiathlon

La skiathlon iridata mette in bella evidenza Giandomenico Salvadori che lotta fino alla fine per la medaglia di bronzo e chiude al decimo posto che va ben oltre le aspettative degli appassionati. Salvadori mantiene una condotta di gara d’attacco sin dall’inizio. In campo femminile Caterina Ganz all’esordio mondiali è 25esima.

