Weekend a ritmo di Telemark ai piedi delle Pale

A San Martino di Castrozza sarà un weekend dedicato al telemark. Tutti gli altri eventi su www.vivinordest.it

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) - Weekend all’insegna del telemark, dal 21 al 22 gennaio. La ski area San Martino di Castrozza ospita sulle sue piste il San Martino Telemark Event, una due giorni interamente dedicata alla sciata dal tallone libero, la più antico ed elegante tra tutti i modi di sciare.

Il telemark abbraccia sempre più una vera e propria filosofia di vita che si concentra nella ricerca di equilibrio, nella consapevolezza di eseguire gesti armoniosi che non hanno come fine ultimo la velocità ma il piacere di eseguirli. Chi pratica il telemark copie una vera danza sulla neve che viene resa ancora più originale dall’abbigliamento vintage indossato dallo sciatore.

Con il #sanmartinotelemarkevent è possibile scoprire il mondo del telemark partecipando a corsi clinic per imparare a sciare con l’uso dell’alpenstock ed a divertenti sessioni di sci accompagnato. Per informazioni e prenotazioni contattare la scuola di Sci San Martino (info@scuolascisanmartino.it).

Altre notizie in breve

Apsp Vanoi assume

Parcheggi in rosa a Primiero

Nell’ambito di una politica di sostegno alla famiglia e di miglioramento della qualità della vita, il Comune di Primiero San Martino ha individuato la locazione di 3 stalli di sosta “rosa” per dare la precedenza a donne in gravidanza e alle mamme con bambini fino a un anno di vita.

Gli stalli di cortesia sono stati realizzati nel parcheggio di Viale Montegrappa, in quello di via San Francesco e a San Martino di Castrozza in piazza Fincato.

La minoranza interroga sull’antenna