Weekend a Feltre: il 4 febbraio appuntamento con l’arte e il teatro

CORSO DI GUIDA ALL’ASCOLTO DELLA MUSICA JAZZ

Sabato 4 febbraio alle ore 18.00, nella Galleria d’arte moderna “Carlo Rizzarda”, inizia il nuovo ciclo di incontri del Corso di Guida all’Ascolto della Musica Jazz, curato dell’Associazione Musicale Unisono e tenuto dal maestro Alessandro Alba. Esso conclude un percorso didattico di 4 anni e questa volta è strutturato in tre monografie, ciascuna dedicata a musicisti che ancora oggi hanno grande influenza nel jazz moderno. Il primo appuntamento tratterà del tema Blues and roots – La vita e la musica di Charlie Mingus.

L’ingresso agli incontri è previo pagamento del biglietto al Museo, secondo le tariffe vigenti. Visti i posti limitati è necessaria la prenotazione (Ufficio Musei – tel. 0439/885242-234). Informazioni: Unisono Associazione Musicale info@unisonojazz.it 0439/81307 – 392/8667648; Ufficio Musei museo@comune.feltre.bl.it 0439/885242-234.



TEATRO – ULTIMO APPUNTAMENTO CON LA RASSEGNA “TINNIFOLI”

Ultimo appuntamento con la rassegna teatrale Tinnifoli, organizzata dalla Associazione Bretelle Lasche, con la collaborazione del Comune di Feltre.

Sabato 4 febbraio alle ore 20.45 all’Auditorium dell’Istituto Canossiano la compagnia teatrale ANÀ-THEMA TEATRO di Udine porta in scena OTELLO, un testo di Luca Ferri liberamente ispirato al lavoro di Shakespeare. Per informazioni e prenotazioni: tinnifoli@gmail.com, www.bretellelasche.it oppure 349/3449478 (venerdì dalle 19 alle 21 e sabato dalle 10 alle 13)