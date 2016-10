“W la Banda” di Primiero, terzo posto nel concorso della Cooperazione dietro a Borca di Cadore e Riva

Il Corpo musicale folkloristico di Primiero ha aderito all’iniziativa, promossa dalla Cooperazione Trentina, “Viva la Banda”. Il concorso, svoltosi dall’11 luglio al 3 settembre 2016, metteva in palio buoni settimanali da 400 euro l’uno e un premio finale per le tre bande vincitrici

Primiero (Trento) – Hanno preso parte al concorso ben 97 bande musicali, in una sfida all’ultimo scontrino. La Banda di Primiero si è aggiudicata il terzo posto, aggiudicandosi un premio del valore di 1000,00 euro da utilizzare per i lavori di riparazione e l’acquisto di nuovi strumenti: preziosa linfa e ambrosia vitale per ogni gruppo musicale.

Il primo posto è andato al Corpo bandistico di Riva del Garda precedendo sul secondo gradino del podio, la Banda Valboite di Borca di Cadore.

La Banda di Primiero è riuscita in questa impresa grazie ai tanti sostenitori che hanno espresso la propria preferenza attraverso il loro scontrino, infatti ogni scontrino valeva un voto. La banda è riuscita ad aggiudicarsi un buono settimanale del valore di 400,00 euro e il terzo posto nella classifica finale totalizzando ben 35220 voti.

Questo successo è stato possibile grazie all’adesione al concorso da parte della Cooperativa di Primiero e di quella del Vanoi, alla volontà di molti bandisti di mettersi in gioco sfidando la sorte e anche grazie al supporto avuto da abitanti e villeggianti che si sono recati nei punti vendita di Tonadico, Siror, Transacqua, Fiera di Primiero, Sagron Mis, Gosaldo, Canal San Bovo, Lausen, Zortea, Prade e Caoria.

La Banda ringrazia di cuore gli amministratori, i direttori e tutti i dipendenti delle cooperative per il supporto e la collaborazione che hanno consentito di piazzarsi tra le prime tre.