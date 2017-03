Vuoi lavorare in Tv? Ecco i prossimi casting

Connect on Linked in

Vorresti lavorare in tv? Ecco alcuni casting

Roma (Adnkonos) – Lavorare in televisione, ecco alcune possibilità. Il ‘cantiere’ Mediaset è aperto nella produzione di nuovi programmi e, come riportato sul sito dell’azienda del Biscione, ci sono casting aperti.

Per quanto riguarda ‘La 5’, le trasmissioni a cui candidarsi al momento sono due: da ‘TACCO 12!’, per le appassionate di scarpe stiletto, ad un talent dedicato al mondo del fashion. “Sei uno stilista, un make-up artist, un hair stylist o una modella? – si legge – E’ nato il talent che fa per te! Invia un curriculum, una fotografia e un book dei tuoi lavori a ‘casting@coloradofilm.it'”.

Su ‘Italia 1’, invece, è aperto un casting per chi ama “guardare la tv sul divano con parenti e amici”, mentre per ‘Canale 5’ sono aperte le candidature per ‘Tu si que vales’ – dove mostrare il proprio talento ai giudici, partecipando alla prossima edizione del programma – e per ‘Uomini e donne’. Infine, si legge, “se sei un bambino con età compresa tra i 3 e i 12 anni, capace di fare cose speciali”, Gerry Scotti “sta cercando proprio te”.

Pochi giorni fa, inoltre, l’attrice, produttrice e regista Maria Grazia Cucinotta – ospite ad ‘AdnKronos Live’ – ha lanciato il suo nuovo progetto di serie tv, ‘Teen’. “Un nuovo progetto – ha spiegato – una serie tv per ragazzi. Cerchiamo i protagonisti in tutte le scuole superiori d’Italia”. Sul sito www.mariagraziacucinotta.com il bando per partecipare al casting.