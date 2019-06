Vuoi diventare conducente di autobus e di pullman in Trentino? Ecco i contributi fino a 1500 euro per disoccupati

Connect on Linked in

Il settore trasporti evidenzia una difficoltà di reperimento della figura professionale di autista

Trento – Se da un lato, le aziende sarebbero disponibili ad assumere nuovo personale, dall’altro le persone disoccupate che vorrebbero esercitare tale professione devono fare i conti con l’elevato costo delle patenti e delle abilitazioni necessarie.

Per questo motivo l’Agenzia del Lavoro ha previsto uno specifico intervento (Intervento 3G) per cui è possibile erogare un contributo ai disoccupati che frequentano i corsi per ottenere le patenti professionali e la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), obbligatoria per chi svolge la professione di autista. L’Agenzia del Lavoro erogherà il contributo al termine del corso e dopo il pagamento dell’intera quota.