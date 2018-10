IL VOTO A PRIMIERO/Elezioni Provinciali in Trentino, il presidente della Comunità Pradel: “Si torni a ragionare sulle cose concrete per Primiero”

Connect on Linked in

“Personalmente – evidenzia il presidente – mi dispiace che questa volta tocchi a Primiero essere il territorio che meno è andato a votare assieme alla zona del Garda”. Spazio a tutti i candidati per analisi del voto e riflessioni

Primiero (Trento) – “Oltre il 40% degli aventi diritto è rimasto a casa – commenta dopo il voto il presidente della Comunità di Primiero, Roberto Pradel (nella foto) – ed è solo parziale consolazione il fatto che parecchi residenti siano legati alla stagione turistica. Pensiamo al fenomeno delle seconde case. Non votare è assolutamente un opzione valida e chi non si è recato alle urne una motivazione dentro di sé la avrà avuta, generalmente la disillusione che serva a qualcosa, che da molti anni assistiamo al teatrino delle promesse non mantenute, delle grandi speranze e cocenti delusioni.

Capisco questo sentimento che non ci sarebbe se la Politica con la “P” maiuscola sapesse essere seria, promettere il fattibile e dare una visione di futuro realistica e concreta. Purtroppo tutto questo anche in Italia manca da anni e la politica è diventata innanzitutto “slogan” per creare consenso. A sfavore di chi non è andato a votare è che finiti i commenti post elettorali il dato dell’affluenza ridiventa molto secondario e gli eletti amministreranno, chi in maggioranza e chi all’opposizione, qualcuno magari passando anche da una parte all’altra.

Personalmente non mi sono stupito per nulla del fatto che come territorio non abbiamo nessun candidato eletto (molti sanno che io lo davo per scontato). Se da un lato ognuno legittimamente ha diritto di impegnarsi come in questo caso per portare acqua al suo mulino o nella speranza di essere eletti dall’altra almeno nel campo del centro destra i candidati presenti erano veramente troppi.

Se a sostenere Tonini vi erano di fatto 2 soli candidati su cui chi si riconosceva in quell’area poteva confluire i voti e nella sinistra vi era la possibilità di sostenere Michele Bancher. Mentre nell’ area di centro destra e Patt i candidati erano oggettivamente tanti, se pensiamo che i votanti sono stati 5001 dei quali un migliaio ha votato per Tonini. Restando 4000 voti, anche la matematica dice che tra PATT, 5 Stelle e la coalizione di centro destra, solo per citare i tre gruppi più rappresentativi, sarebbe stata impresa quasi impossibile a meno che non vi fosse stato un candidato o una candidata capace di coalizzare su di sé molto consenso a prescindere, raccogliendo anche da fuori Primiero una quota significativa di consenso.

Era abbastanza scontato che la Lega coerente con sé stessa, anche in quest’occasione facesse la parte del leone per cui mi sento di ringraziare comunque i candidati Primierotti che si sono presentati offrendo la loro visione sia essa da me condivisibile o meno, nella speranza che finito il momento di confronto si torni a ragionare sulle cose concrete per Primiero. Si abbia anche il coraggio di dire che questi ultimi anni non sono stati poi cosi male per noi, che si può proseguire nell’affrontare i temi e dopo la galleria sullo Schenèr, il Protocollo Impianti, la viabilità, i progetti che stanno avanzando sul Fondo strategico territoriale solo per semplificare. Si possa assieme guardare avanti verso nuovi traguardi.

Personalmente e idealmente penso che un consigliere provinciale dovrebbe scendere a Trento si con un occhio al Primiero, ma con la visione di operare per il bene comune di tutto il Trentino

mettendo in campo le competenze specifiche che il candidato ha. Ridurre il candidato a mero sindacalista del territorio mi parrebbe poco serio anche per il candidato stesso. I sindacalisti del territorio devono essere in primis a mio avviso gli amministratori locali un po’ come fatto in quest’ultima legislatura di fatto. Da presidente della Comunità di Primiero, auguro buon lavoro al nuovo Consiglio provinciale”.

FOCUS/Il voto nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza STEFANI ANDREINA (UPT) 38 voti a Fiera – 45 Transacqua – 37 Elementari – 47 Tonadico – 22 Siror – 2 San Martino di Castrozza totale 191 ORLER FERDINANDO (UPT) 23 voti a Fiera – 32 Transacqua – 35 Elementari – 45 Tonadico – 17 Siror – 6 San Martino di Castrozza totale 158 BANCHER MICHELE (LEU) 8 voti a Fiera – 5 Transacqua – 13 Elementari – 12 Tonadico – 13 Siror – 0 San Martino di Castrozza totale 51 WITTMANN HANNI (PATT) 7 voti a Fiera – 10 Transacqua – 11 Elementari – 7 Tonadico – 8 Siror – 12 San Martino di Castrozza totale 55 LOSS MARTINA (LEGA) 15 voti a Fiera – 18 Transacqua – 8 Elementari – 11 Tonadico – 10 Siror – 3 San Martino di Castrozza totale 65 TOFFOL PAOLA (AUTONOMISTI POP.) 5 voti a Fiera – 1 Transacqua – 9 Elementari – 3 Tonadico – 11 Siror – 29 San Martino di Castrozza totale 58 BETTEGA PIO DECIMO(AUTONOMISTI POP.) 5 voti a Fiera – 1 Transacqua – 5 Elementari – 8 Tonadico – 5 Siror -3 San Martino di Castrozza totale 27 FRANCESCA FRANCESCHI (AGIRE) 74 voti a Fiera – 31 Transacqua – 40 Elementari – 41 Tonadico – 16 Siror – 5 San Martino di Castrozza totale 207 GADENZ LUCA (CIVICA) 6 voti a Fiera – 0 Transacqua – 2 Elementari – 2 Tonadico – 2 Siror – 3 San Martino di Castrozza totale 15 SIMONI MARINO (PT) 70 voti a Fiera – 108 Transacqua – 88 Elementari – 74 Tonadico – 82 Siror – 49 San Martino di Castrozza totale 471 CEMIN MARIUCCIA (PT) 32 voti a Fiera – 92 Transacqua – 64 Elementari – 61 Tonadico – 76 Siror – 34 San Martino di Castrozza totale 359

