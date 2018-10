IL VOTO A PRIMIERO/Dopo 15 anni nessun Consigliere provinciale eletto. I Commenti e le proposte del sindaco Bellotto e degli ex consiglieri Simoni e Depaoli

Connect on Linked in

Le voci degli ex: dobbiamo tornare a fare comunità. Amarezza anche dal sindaco di Imèr che propone le ‘primarie’ di Valle

Primiero (Trento) – Tra le varie cause della mancata elezione, c’è stato probabilmente l’elevato numero di candidati: 11, per una valle che conta circa 10mila abitanti. Bassa anche l’affluenza, quasi la metà degli aventi diritto al voto.

Bellotto lancia le primarie di valle

“C’è molta amarezza – evidenzia il sindaco di Imèr, Gianni Bellotto (nella foto) – per quanto è successo in questa tornata elettorale del 21 ottobre . Siamo alle solite, Primiero non è stato in grado di fare sistema presentando ben 11 candidati.

Sono sicuramente molteplici le motivazioni che hanno portato a questo, partendo da ambizioni personali (anche se la politica dovrebbe rappresentare altro), regole di partito, reclutazioni estemporanee per colmare dei vuoti in lista e quant’altro. Anche il territorio si è dimostrato incapace di reagire accettando passivamente lo stato delle cose e non andando a votare.

Siamo ultimi in Trentino in questa spiacevole classifica. Personalmente credo che finchè non metteremo in pratica una forma di desistenza politica cercando di verticalizzare il voto su di una/un rappresentante – conclude il primo cittadino di Imèr -, magari attraverso delle primarie informali, conteremo tanto quanto diceva il Marchese del Grillo della sua plebe… ”

L’appello degli ex al Governatore Fugatti

Ora arriva l’appello al neo-presidente, Maurizio Fugatti, ad ascoltare le esigenze del territorio.

https://twitter.com/TgrRaiTrentino/status/1055563081273798656