‘Volti e Vento’, è visitabile fino a domenica 4 agosto la mostra fotografica di Augusto Mazzurana

La mostra di Augusto Mazzurana, nella location suggestiva di un tabià integro e ben conservato nel centro del paese di Siror, prosegue fino a domenica 4 agosto

di Liliana Cerqueni

Primiero (Trento) – ‘Volti e Vento’, la recente mostra fotografica di Augusto Mazzurana ospitata all’interno dello spazio culturale Tabià d’Istà a Siror, ha esordito nel più colorato dei modi con le danze e la musica di Laura Moro e Matteo Cusinato che hanno introdotto l’inaugurazione. Energia, misticismo, plasticità, armonia hanno caratterizzato la performance dei due artisti che hanno richiamato, nella loro narrazione figurata, il tema principale dell’evento fotografico: natura e umanità. Augusto Mazzurana non è nuovo a questo tipo di manifestazione ed ha al suo attivo diverse esposizioni dei suoi scatti che spaziano dagli scorci ambientali alle rappresentazioni del sacro nelle valli del Primiero e del Vanoi.

Come nasce l’idea del binomio ‘Volti e Vento’ ?

Ho pensato di coniugare il vento che ha segnato la nostra valle durante la tempesta VAIA con volti di persone che conosco e ho ritratto perchè la connessione, il legame uomo-natura è forte e indissolubile; in questo caso ho pensato simbolicamente anche al volto del cambiamento dopo una simile catastrofe, in una valle che si è risvegliata il giorno dopo non più la stessa. Una natura stravolta, sottoposta alla violenza degli eventi atmosferici che l’hanno segnata pesantemente e per sempre.

Quali mostre hai presentato in passato?

La mia prima mostra ‘Girovagando per Primiero’ è stata nel 2014 e non mi sono più fermato. E’ stata poi la volta di ‘Emozioni ad alta quota’, ‘Dettagli di natura’, ‘Aurora’. C’è una mostra in particolare, ‘La sacralità di Primiero’, che ho amato e mi ha portato a Palazzo Mula di Murano, ospite della città lagunare, su invito di una appassionata frequentatrice della Valle. C’è stato un buon riscontro, con affluenza molto soddisfacente. Per le mie mostre devo anche ringraziare il Comitato organizzativo di Siror che mi ha dato e continua a darmi il suo supporto.

Come nasce la tua passione per la fotografia?

Nasce da piccolo, si rafforza e trova realizzazione nei miei primi veri scatti da adulto, quando ho potuto acquistare una Reflex, la mia prima fotocamera personale digitale. Un grande sogno che si realizza concretamente.

Cosa significa per te scattare una foto e riprendere un volto, un paesaggio, una situazione?

Per me significa fermare il tempo proprio in quell’attimo per consegnarlo al futuro sotto forma di ricordo, di eredità, di patrimonio. Il piacere di ritrarre per conservarne il valore nella memoria. Un buon fotografo amatoriale, secondo me, deve fidarsi del proprio istinto e della propria sensibilità, saper cogliere la spontaneità del momento priva di artifici e interferenze.

Quali altre esperienze fotografiche hai avuto modo di sperimentare fuori dalla valle di Primiero?

Lo scorso anno ho avuto l’enorme emozione di riprendere l’Aurora Boreale nel Nord Europa. Non ho preferenze decise: sarei pronto a riprendere qualsiasi ambiente naturale in ogni angolo di mondo, fotografare con l’occhio del viaggiatore che vuole scoprire, nella concezione primitiva del termine.

Tra i volti che hai ritratto c’è anche il volto di tua madre Giulietta.

Aldilà del coinvolgimento affettivo innegabile, ho pensato che chi meglio di una madre può rappresentare l’origine di tutto, proprio come ‘Madre Natura’. E’ la foto che io amo di più per l’espressività e l’intensità. Il fatto che non abbia mai accettato di farsi ritrarre in passato per una qualche forma di ritrosia e pudore, non può che aumentare per me il valore di questo scatto unico concessomi.

