Volano i prezzi delle verdure di stagione, colpa del gelo

Raddoppiano in mercati all’ingrosso cavolfiori, finocchi, lattughe

NordEst – Si fa sentire sui mercati l’effetto gelo che sta investendo l’Italia del Centro-Sud in particolare. E colpisce duro i listini all’ingrosso di molte verdure e ortaggi, con impennate che si riflettono lungo tutta la filiera. Da queste Regioni, infatti, arriva fino al 90% delle produzioni che riforniscono i mercati nazionali, spiega il responsabile dell’Ufficio Mercati all’ingrosso di Borsa merci telematica italiana (Bmti), Fabrizio De Giacomi.

Cavolfiori, finocchi e lattughe più cari

Il risultato è che le verdure possono scarseggiare nei mercati all’ingrosso proprio a causa dei prezzi troppo elevati, sui quali occorre aggiungere poi una media del 60% sul prezzo della vendita al dettaglio. A rincarare, in particolare, sono cavolfiori, finocchi e lattughe; quasi raddoppiati i listini delle melanzane da serra che, insieme ai pomodori, avevano risentito dell’ondata del freddo di novembre. Meglio per i carciofi dove i rialzi non superano il 30% e per le zucchine con aumenti del 20%.

Spariti i fagiolini italiani

Non adatti al clima di questo periodo, con la maggior parte del prodotto presente sui banchi dell’ortofrutta che arriva dal Nord Africa. Mentre la frutta è invece in linea con i prezzi di una stagione normale; questo perché mele, pere e kiwi sono stati raccolti da tempo e non hanno risentito di quest’ultima ondata di maltempo. Stabili anche agrumi e clementine.