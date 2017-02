Volano gli ascolti di Sanremo 2017: nell’orchestra anche il trentino Michele Bonfante

Sanremo (Adnkronos) - La seconda serata del festival targato Conti-De Filippi è stata seguita su Rai1 da una media di 10.367.000 telespettatori con il 46,6 % di share. Dal 2005 a oggi, solo due dati di una seconda serata del festival sono stati superiori a ieri: quello di Conti dello scorso anno (sia in termini di share che in termini di telespettatori) e quello di Fabio Fazio del 2013 (ma solo in termini di telespettatori, perché lo share fu inferiore, ovvero del 42,89%). La seconda serata del festival 2016 era stata infatti seguita da una media di 10.748.000 telespettatori con il 49,91% di share.

La prima parte della trasmissione di mercoledì, è stata seguita da 11.708.000 telespettatori con il 46,04% di share e la seconda 5.826.000 telespettarori con il 50,61%. Lo scorso anno, nella seconda serata del Conti Bis, l’ascolto fu di 12.390.000 telespettatori con il 49,19% di share nella prima parte e di 6.367.000 con il 54.03% di share nella seconda parte.

“Siamo molto soddisfatti degli ascolti di ieri. La seconda serata del festival è tradizionalmente soggetta ad un calo fisiologico. Quindi consideriamo un risultato notevole che ieri sia stato centrato il secondo miglior share dal 2005 e il terzo miglior risultato in termini di ascolto degli ultimi 12 anni“, ha detto il direttore di Rai1, Andrea Fabiano, commentando i dati d’ascolto della seconda serata del festival di Sanremo.

“Totti, grande protagonista, ha registrato il picco d’ascolto - sottolinea Fabiano – durante la sua presentazione di Nesli e Alice Paba, alle 21.42, con 14.340.000 spettatori. Il picco di share alle 24.15, durante l’esibizione del trio Brignano-Insinna-Cirilli con il 54,26%. Anche la copertina di Crozza ha dato un apporto importante, portando lo share dal 44,3% al 48,9% e l’ascolto da 12,8 milioni e dal 14,1 milioni. Il bacio di Robbie Williams alla De Filippi è stato seguito da 12,2 milioni di spettatori“.

Fabiano è felice anche per l’ascolto della parte iniziale dedicata alla prima parte della gara dei Giovani, che ha ottenuto il 32,3% di share con 9.138.202 telespettatori e oltre 14,6 milioni di contatti. “Sanremo Start” ha avuto un pubblico di 9 milioni 138 mila persone e uno share del 32.25 per cento. “Prima Festival” è stato seguito da 6 milioni 881 spettatori con il 25.61 per cento di share. Si conferma il successo del “Dopofestival”: la prima parte, dalle 24.50 all’1.35, ha fatto registrare 2 milioni 424 mila spettatori e uno share del 40.60 per cento. La seconda, dall’1.44 all’1.59, è stata seguita da 1 milione 264 mila telespettatori con uno share del 32.18 per cento.

Grande riscontro del Festival anche su RaiPlay, dove vengono pubblicate molte clip anche durante la diretta. I video più visti nella giornata di ieri sono stati l’intera Prima Serata del Festival con 329.000 media views e un tempo di visione medio di 50 minuti, l’esibizione di Fiorella Mannoia con 285.000 media views e un tempo medio di visione di 1 minuto e mezzo, e la clip di Ricky Martin con 175.000 media views e un tempo medio di visione di 4 minuti.

Un trentino nell’orchestra del Festival

Tra i trentini a Sanremo, c’è anche il musicista Michele Bonfante, originario di Tonadico nel Primiero, con una grande passione per la musica, che lo ha portato a girare l’Italia con molte esperienze musicali, in orchestre di prestigio.

Bonfante è impegnato sul palco dell’Ariston per l’edizione 2017 del festival della canzone italiana come primo contrabbasso. L’ orchestra del festival è composta per metà (la sezione ritmica, ovvero la band, chitarre, basso, batteria, pianoforte e fiati) dall’orchestra della RAI, mentre per l’altra metà dall’orchestra sinfonica di Sanremo.

Nei prossimi giorni lo incontreremo, per farci raccontare questa nuova splendida avventura in musica.