Telefoni Vodafone ancora fuori servizio da giovedì mattina nel Primiero Vanoi: incerti i tempi di riattivazione

Come era già accaduto altre volte in passato, proprio in questo periodo, ancora Vodafone senza segnale nel Primiero Vanoi e in zone vicine. Il maltempo di queste ultime ore complica particolarmente la situazione. Sui social i commenti di molti residenti arrabbiati per l’assenza di servizio, pronti a cambiare compagnia

di Ervino Filippi Gilli

Quanto siamo schiavi della tecnologia lo si scopre solo nel momento in cui questa ci lascia con il “sedere per terra”.

Quale casalinga o casalingo, o più semplicemente quale persona, può solo pensare di rimanere senza lavatrice e di ritornare a lavare i panni a mano? E magari alla fontana?

Chi potrebbe onestamente rinunciare del tutto all’automobile? Cosa faremo senza computer?

E se non funzionano i telefonini? E già, i telefonini ….

Di quanto siamo schiavi di questo aggeggio infernale, ma anche utile, me ne sono accorto ieri quando nella zona di Fiera, in molte altre zone del Primiero e del Vanoi (ma non solo) Vodafone era muta!

Per me che il telefono lo uso per lavoro e non per navigare od altro (ho ancora un bel Nokia giallo limone con tutti i suoi tasti al posto giusto – altro che Smartphone!) è stato un dramma.

Isolato dal mondo

Per parlare con i vari clienti è stato un tour de force con l’auto: e corri a Mezzano e torna a Fiera, e vai a Tonadico e torna, e ritorna a Mezzano e riparti per Fiera… e così di seguito.

Quanti chilometri fatti in macchina (che per fortuna funzionava)? Non so, sicuramente molti.

Quanto tempo perso? Troppo senza dubbio. Il livello di arrabbiatura? Molto elevato dato che la compagnia Vodafone, interpellata, parlava della possibilità di rimanere sordi fino a 72 ore…

Purtroppo ormai siamo sudditi della tecnologia e se continua così, ho paura che un giorno non troppo lontano, ci ritroveremo veramente schiavi delle macchine! E se poi fosse vero quanto scrive in controcopertina George Hanry Smith nel suo romanzo di fantascienza Il ponte di quattro giorni “…Se invece che un modo di dire, una semplice figura retorica, questa nostra “schiavitù” fosse, a nostra insaputa, una verità letterale?

Se le macchine fossero davvero i nostri occulti padroni, se fossero loro a guidare noi, da un week-end all’altro, da un “ponte” all’altro, in una fatale, inarrestabile progressione, verso lo sterminio definitivo, verso il genocidio?”

Meditate gente … meditate!

